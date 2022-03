Des changes vont s’opérer en Belgique à partir du 1er avril. Cela concerne notamment le salaire minimum, la taxe sur l’embarquement, la TVA sur le gaz et l’électricité et les panneaux solaires o encore les tarifs chez Voo.

L’était question alors d’une augmentation faisant passer le revenu mensuel moyen garanti (RMMMG) a 1.700 euro al momento della prima fase. Mais, le montant sera plus élevé en raison des diverses indexations puisque l’indice pivot a été dépassé trois fois depuis la date de signature de cet accord. En conséquence, celui-ci sera finalement 100 euro plus élevés que prévu et s’établira à 1.806,16 euro.

La TVA sur le gaz et l’électricité passe à 6%

La TVA sur le gaz et l’electricité passera à partir du 1er avril de 21% à 6%, conformément à l’accordo du gouvernement fédéral visant à alléger la facture des ménages confrontés à un forte hausse des prix de l’energie. La mesure sera en vigueur jusqu’au 30 settembre. Le fédéral a déjà promis une réévaluation et une éventuelle prolongation après cette date si les prix du marché restent élevés. Les fournisseurs doivent déjà réduire la TVA sur la facture d’acompte mensuelle.

L’instauration d’une réduction automaticique unique sur la facture de 200 euro par domicile pour tous les ménages qui se chauffent au mazout ou au gaz propano/butane est aussi prévue, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier.

La tariffa sociale èlargi, dont bénéficie un million de ménages les plus précarisés, est en outre prolongé jusqu’au 30 septembre.

Un montante massimo di 250.000 euro sul compte d’épargne BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis a décidé de plafonner a 250.000 euro la massima autorisé du compte de pargne réglementé à partir du 1er avril prochain, contre un montant illimité actuellement.

Se le compte d’épargne dépasse les 250.000 euro, le montant excédentaire sera alors mis à disposition sur un autre compte de dépôt déjà esisten ou ouvert pour la circonstance, présentant les mêmes paramionte que le que t’ mêmes paramionte que le ques.

Le compte accueillant le montant qui dépasse le seuil autorisé sera doté d’un taux d’interêt créditeur nulla (0 %).

Selon la banque, più il 99 % dei clienti di BNP Paribas Fortis, Hello bank! et Fintro ne sont toutefois pas concernés par cette mesure.

La taxe sur l’embarquement entre en vigueur

La taxe sur l’embarquement dans un avion entrera en vigueur le 1er avril. Elle vise à r les alternatives comme le train, par esempio, en lieu et place des vols “sauts de incoraggiare il puce”.

Cette taxe, qui concerne tous les aéroports du pays, sera di 10 euro per un passaggio non la destinazione n’est pas située à plus de 500 km à vol d’oiseau de l’aéroport belge le plus fréquenté du pays (Aeroporto di Bruxelles à Zaventem), de deux euros pour un passer dont la destination est plus éloignée mais est située dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, et de quatre euros pour un passager « long-courrier », dont la destination est in più di 500 km e si trova in luoghi diversi da paesi diversi per l’Europa.

Air Belgium, Brussels Airlines et TUI rimpianto cependant cette taxe particulièrement malvenue alors que le secteur “tente de se remettre de la pandémie de covid, la crisi la plus coûteuse et la plus laurde de conséquences de son histoire”. Les compagnies aériennes s’inquiètent égallement des modes de mise en œuvre d’une telle mesure.

Lire aussi

Pourquoi les vacances des belges risquent de coûter plus cher que prévu



Les station-services devront afficher le coût moyen du carburant aux 100 km

Le proprietà delle stazioni-servizi devront apposer une affiche indiquant le coût moyen aux 100 kilomètres à partir du 1er avril prochain.

Cette nuove obbligazioni s’applique aux proprietà di stazioni-servizi qui proponent au moins trois tipi di carburante suivants: essence 95, diesel, GPL, electronicité, hydrogène et GNC.

L’affiche devra être mise à jour chaque trimestre et appposée à un endroit bien visibile aux pompes ainsi que dans les magasins des station-services.

C’est l’Union européenne qui a initié cette mesure visant à mieux informer les consommateurs sur les prix des différents types de carburant.







Nouvelle hausse de salaire de 2 % pour les fonctionnaires

Les salaires du secteur public augmenteront de 2% en avril en raison du dépassement de l’indice pivot en février.

Le mois suivant ce dépassement, les allocations et les pensions sont indexées de 2% afin de les adapter au coût de la vie. Les salaires des fonctionnaires suivent un mois plus tard.

C’est la deuxième fois cette année que les salaires des fonctionnaires sont indexés. Cela s’était égallement produit en février dopo il dépassement de l’indice pivot en dicembre.

Selon le Bureau du plan, un troisième dépassement de l’indice pivot est possible cette année.

Ces dépassements fréquents sont liés à une inflazione è importante. Elle a ateint 8.04 % en février, son niveau le plus élevé depuis mars 1983, tire par les prix élevés des produits énergétiques.

TVA réduite pour les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les chauffe-eaux solaires

Il governo federale ha deciso di ridurre la TVA al 6% per l’acqua e l’installazione di pannelli solari, pompe a chaleur e chaudières solaires a partir de ce 1er avril. Ce taux réduit existe déjà pour les maisons de plus de 10 ans. Du 1er avril au 31 dicembre 2023, elle s’appliquera égallement aux logements de moins de 10 ans, e compris les logements nouvellement construits et les logements reconstruits après démolition.

Il governo federale e la decisione di consegna di 1,16 miliardi di euro per ridurre la dipendenza energetica nei confronti dei combustibili fossili e accelerare la transizione verso le energie durevoli. Le paquet d’investissements accompagnano la decisione di prolungare la durata della vita dei due centrali nucléaires les plus récentes.

L’importo di 1,16 miliardi di dollari per il governo è destinato, tra l’altro, per l’espansione della capacità eolienne offshore nel mare del Nord e per l’estensione della riduzione della TVA al 6% per la demolizione e la ricostruzione.

Voo augmente certes de ses tarifs

L’operatore di telecomunicazioni wallon Voo aumenta alcune tariffe a partire da un primo passo di un adattatore per l’accelerazione dell’inflazione. Ces hausses des prix oscilleront entre 1 et 2,50 euro par mois.

En tout, ce sont 35 tarifs qui seront augmentés. L’abonnement à la télédistribution passera par esempio di 22 euro a 23,50 euro par mois, soit une augmentation de 18 euro par an. Pour les offres commercialisées depuis novembre 2019 la hausse se situera entre 1 et 2,50 euros. Elle sera comprende tra 55 centesimi e 2 euro per le offerte antérieures.