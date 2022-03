Feu vert pour le rachat de RTL Belgium par Rossel et DPG

L’Autorité belge de la concurrence considera que ce mouvement de concentrazione dans le secteur des médias ne pone pas de problèmes si ce n’est sur le marché radio flamand.

Par Jean-François Münster



Pubblico il 29/03/2022 alle 19:07



UNnnnoncé fin juin 2021, le rachat pour 215 million de RTL Belgique (TVI, Plug, Club, Bel-RTL, Radio Contact…) par les groupes médias Rossel (Le SoirSudmedia, La Voix del Nord

…) e DPG (VTM, Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo

…) est en voie de finalisation. Ce mardi, les deux groupes ont reçu le feu vert de l’Autorité belge de la concurrence (ABC), ètape indispensabile avant la conclusione formelle du rachat avec l’actionnaire de RTL Belgique, le groupe allemand Bertelsmann, et la mise du en œuv riavvicinamento. La signature finale pourrait intervenir déjà ce jeudi. Il movimento di concentrazione del grande amplificatore che unisce le imprese del nord e il sud del paese e i diversi mezzi di comunicazione (tele, radio, stampa, digitale) e una pratica animata che ricorda la parte del gendarme de la concorrenza. Ce dernier n’identifie qu’un seul problème au niveau du marché radio flamand et accepte le remède – assez léger – proposé par Rossel et DPG (voir ci-contre).



