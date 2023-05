Le riprese di “Maldoror”, basato sulla relazione di Dutroux con Benoit Poelvoorde, sono iniziate a Marchienne-au-Pont.

La terra dei leoni è nota per essere la terra del cinema. La troupe del film si è susseguita là fuori, e l’abbiamo visto di nuovo di recente con “Thirty Something” di RTBF e l’annuncio delle riprese future per il prossimo film, “Largo Winch”. Da questa settimana, la troupe cinematografica si è stabilita a Marchienne-au-Pont. Sarai in zona per poco più di un mese. Guidata dalla società di produzione Frakas e dal regista belga Fabrice Du Welz, la squadra ha catturato il municipio di Marchienne-au-Pont, come parte delle riprese di “Maldoror”.