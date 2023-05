Il British Palace pubblica le prime foto ufficiali di Carlo III e della sua delegazione al seguito (foto)

Carlo III (74) scrisse in una lettera: “Sapere che ci sostenete e sentite il vostro desiderio in tanti modi diversi è stato il dono più grande dell’incoronazione”.

Il ritratto ufficiale mostra il monarca seduto sul trono a Buckingham Palace con il globo e lo scettro tra le mani. Indossa la corona famosa in tutto il mondo e una pelliccia di ermellino viola.

La regina Camilla, 75 anni, è in piedi nel “Salotto verde” del palazzo, con la corona della regina Mary in testa. Una terza fotografia mostra la coppia insieme nella sala del trono del palazzo.

Il palazzo ha anche pubblicato una foto della coppia reale con la sorella di Carlo, la principessa Anna, 72 anni, e il figlio, il principe William, 40 anni, con i loro partner.

Sebbene il fratello di Charles, il principe Andrew, 63 anni, e il figlio, il principe Harry, 38 anni, abbiano partecipato alla cerimonia, non sono più nei loro ruoli ufficiali di membri “anziani” della famiglia reale e quindi non hanno posato per la foto.