Arthur irriconoscibile: l’ospite si rade la testa dopo aver perso la scommessa (video)

Volendo mantenere la sua promessa, Arthur ha scritto su Instagram, accompagnato da un video della sua testa completamente rasata: “Anche così tardi, le scommesse perse ripagano sempre!” “Un uomo d’onore. La religione d’onore.”

Ricordiamo, nel 2021, in Il venerdì tutto è permessoArthur Chris Marquez sfidato: se gli viene rasata la testa, 1.000 euro saranno devoluti a un’associazione. Tanto per aumentare l’offerta, il ballerino professionista ha assicurato che lo avrebbe fatto per 10.000 euro. E Arthur, che ha accettato, ha dovuto fare lo stesso. “Siamo arrivati ​​a una cifra tale per l’associazione che ho dovuto prendere un rasoio e radermi la testa davanti a tutti,E così il giurato di Dancing With the Stars, all’epoca, chiamò il suo account Instagram. L’ho testato bene quando ho deciso qualcosa, faccio del mio meglio e non ho problemi con esso. La poesia fa parte della mia identità, è vero, ma non l’ho vissuta come un drammaQuindi ora tocca ad Arthur obbedire, ma è troppo tardi.

Un nuovo look per capelli che sembra attrarre i francesi quando vedi una serie di commenti positivi dalle stelle sotto il video. Da Virginie Hocq a Hélène Segara passando per Artus o Camille Cerf, il cenno è tutto benvenuto. “Ora dovrai abbronzare la crosta“;”In effetti, ti sta bene“;”Bravo per aver osato farlo‘, stiamo ancora leggendo nei commenti.