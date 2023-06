Cos’è la “luna piena fragola” che si può osservare all’alba di domenica? | Scienze

Questa domenica, 4 giugno, intorno alle 5:30, l’ultima luna prima dell’estate illuminerà il cielo belga. Battezzato come “luna piena di fragole” o “rose” e persino “miele”, il satellite naturale della Terra non sarà coperto di macchie rosse nella stessa misura, spiega Science & Vie.



scrivere



02-06-23, 12:28



fonte:

Scienza e vita, Le Parisien



Tuttavia, la Luna può ancora apparire leggermente rosa, grazie a un fenomeno chiamato scattering di Rayleigh, che spiega anche il bel colore del Sole all’alba e al tramonto. Concretamente, quando una stella (il sole o la luna) è bassa sull’orizzonte, il suo spettro di luce attraversa uno strato atmosferico più spesso che lascia passare solo le lunghezze d’onda arancione e rossa, non quella blu, che sono più corte.

Va notato fin dall’inizio che l’aggettivo “fragola” non è in alcun modo associato a questo colore rosa. È meglio cercare la spiegazione oltre Atlantico. Come spiegano i nostri colleghi, questa luna piena è stata nominata dai primi nativi americani perché il suo aspetto corrisponde alla stagione delle fragole e al suo raccolto. In altre regioni del mondo si chiama plenilunio “loto” o “grano verde” per gli stessi motivi, precisa la rivista specializzata. Era anche un mezzo per localizzarsi nel tempo.

Non una superluna però

In Europa viene talvolta chiamata la “luna delle rose”, per via della fioritura di queste ultime in questo periodo, ma anche per il colore rosa che può emettere il satellite. Conosciuta anche come “luna di miele piena”, anche quest’ultima viene raccolta in questo periodo dell’anno. Da qui deriva il termine “luna di miele”, poiché spesso i matrimoni vengono celebrati a giugno. READ I clienti riceveranno un bonus fino a 120€ in bolletta!

La luna che si può vedere questa domenica non sarà una “luna super fragola”, secondo Le Parisien. Questo evento, che descriviamo dettagliatamente in questo articolo, si verifica quando una luna nuova o piena coincide, entro il 90%, con il momento in cui quest’ultima è più vicina alla Terra. Si dice quindi che sia “sul fondo” e appaia più grande e più luminoso del solito.