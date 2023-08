Le previsioni meteorologiche della foresta avvertono di un elevato rischio di incendio in sette dipartimenti

Sylvain Thomas/AFP Sylvain Thomas/AFP Foto illustrativa scattata durante un incendio boschivo nel Gard durante l’estate del 2022.

Incendi – Mentre la Francia affronta l’episodio più caldo dell’estate, con quattro dipartimenti in allerta rossa che presto dovranno combattere un’ondata di caldo, le foreste del sud-est vengono monitorate da vicino all’inizio della settimana. Météo France, nelle sue previsioni meteorologiche forestali, avverte del rischio di un incendio a partire da lunedì 21 agosto e martedì 22 agosto in diversi dipartimenti.

La lista è particolarmente mescolata con gialli e arancioni in Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Drôme, Vaucluse e Haute-Corse. Alto livello di rischio di incendio. Météo France ha individuato le alte temperature registrate all’inizio della settimana” Aumento significativo del rischio di insorgenza e diffusione di incendi boschivi e copertura vegetale rispetto alle vacanze estive.

Meteo Francia Meteo Francia Previsioni meteo forestali per martedì 22 agosto 2023.

I record di calore sono stati stabiliti da questo fine settimana in molte di queste sezioni. Questa domenica, 20 agosto, a Vinsobres nella Drome ea Salinders nel Gard sono stati registrati 42°C.

Le temperature continueranno a salire all’inizio della settimana, raggiungendo tra i 37 ei 40 gradi nella metà meridionale, con 40-42 gradi in alcuni punti. L’ondata di caldo più forte è prevista mercoledì 23 agosto “Le temperature potrebbero rimanere molto calde giovedì”. Definisce Météo-France.

La Drôme e l’Ardèche, così come il Rodano e l’Alta Loira lunedì 21 agosto si tingeranno di rosso veglia per l’ondata di caldo, “Mentre l’ondata di caldo e le temperature continuano”, Christophe Picchu, ministro della Transizione ecologica, ha osservato. Questo episodio dell’ondata di caldo è uno dei più recenti in Francia con questo livello di intensità.

