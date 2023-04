La luna piena influisce sulla salute umana? – La Nuova Tribuna

Immagine per gentile concessione della NASA – Unsplash

Gli effetti della luna piena sul sonno umano sollevano molti interrogativi e alimentano polemiche nella comunità scientifica. Alcuni studi suggeriscono che il sonno sarà più disturbato nelle notti di luna piena, mentre altre ricerche confutano questa idea. Risultati contrastanti sottolineano la complessità della questione e lasciano aperta la discussione. Uno studio condotto in Svizzera nel 2013 ha rilevato che la luna piena può ritardare il sonno di 5 minuti e ridurre la durata del sonno di 20 minuti.

Inoltre, i ricercatori hanno riscontrato una diminuzione del tasso di melatoninaÈ l’ormone che regola il sonno. Tuttavia, i risultati di questo studio possono essere influenzati dall’età dei partecipanti. Nel 2016 è stato analizzato un altro studio condotto in Canada Dormono quasi 6.000 bambini in tutto il mondoe ha concluso che la luna piena ha avuto solo un piccolo effetto, riducendo il tempo totale di sonno solo dell’1%.

Nonostante i risultati contrastanti, alcuni ricercatori ritengono che l’effetto della luna piena sul sonno possa essere attribuito alla maggiore luminosità della luna durante questa fase, interrompendo così il sonno. Tuttavia, altri specialisti vedono l’effetto della luna piena sul sonno più come un mito che come realtà. La questione rimane quindi irrisolta e la ricerca continua sui collegamenti tra le fasi lunari e il sonno umano.

Collegamento al suicidio?

Un altro studio condotto da scienziati dell’Università dell’Indiana ha trovato una relazione preoccupante tra la luna piena e un aumento dei suicidi, specialmente tra le persone di età superiore ai 55 anni che soffrono di depressione o malattie mentali. I ricercatori hanno anche scoperto che il numero di suicidi è aumentato tra le 15:00 e le 16:00 e durante il mese di settembre.

Le variazioni di luminosità durante la luna piena potrebbero essere responsabili di questo aumento dei suicidi, colpendo le persone a rischio e modulando l’espressione dei geni dell’orologio circadiano. Questa ricerca sottolinea la necessità di approfondire lo studio delle complesse relazioni tra gli eventi spaziali e le loro conseguenze per il nostro pianeta, in particolare per quanto riguarda la salute umana. Leggi di più qui