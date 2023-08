Farmacisti, ostetriche e infermieri possono ora prescrivere tutti i vaccini

Diversi ordini e decreti sono stati emanati di recente in Gazzetta Ufficialee passò relativamente inosservato Espansione delle competenze sui vaccini per molti professionisti della salute. Farmacisti, infermieri, operatori di laboratorio di biologia medica e ostetriche potranno ora prescrivere farmaci Quasi tutti i vaccini.

Nel dettaglio, le ordinanze e i decreti specificano che questi professionisti della salute sono ora autorizzati a “ricetta Tutti i vaccini menzionati nel programma di vaccinazione applicabile Per le persone di età superiore agli 11 anni secondo le raccomandazioni incluse nello stesso calendarioSono inoltre autorizzati a somministrare questi stessi vaccini, così come i vaccini contro l’influenza stagionale, indipendentemente dal fatto che la persona sia interessata o meno alle raccomandazioni sulla vaccinazione.

Va notato che anche questi decreti sono menzionati Studenti in studi post-laurea in medicina o farmacia, I delegati, sotto la direzione del Supervisore della formazione, somministrano le vaccinazioni al programma di immunizzazione.

affiliato Eccezioni Tuttavia, esistono ancora: vaccini vivi attenuati, come ad esempio il vaccino contro il morbillo, per le persone immunocompromesse, e vaccini da viaggio (febbre gialla). Per essere autorizzati a prescrivere questi vaccini specifici, farmacisti, infermieri, operatori di laboratorio di biologia medica e ostetriche dovranno sottoporsi a una formazione preventiva.