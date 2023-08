Salute: Bronchiolite nei bambini: un vaccino autorizzato negli Stati Uniti

– Bronchiolite nei bambini: un vaccino approvato negli Stati Uniti Il vaccino Abresfu della Pfizer Inc è stato approvato lunedì dalle autorità sanitarie statunitensi. Verrà somministrato alle donne incinte per proteggere i bambini dalla bronchiolite.

Oggi, lunedì, le autorità sanitarie statunitensi hanno autorizzato per la prima volta la somministrazione di un vaccino alle donne incinte con l’obiettivo di proteggere i bambini dalla bronchiolite, un’infezione respiratoria potenzialmente pericolosa, soprattutto per i bambini piccoli.

Il vaccino del gigante farmaceutico Pfizer, commercializzato come Abresvo, prende di mira il virus respiratorio sinciziale (RSV), che può causare polmonite e bronchiolite nella sua forma più grave.

La US Drug Administration (FDA) ha dichiarato in un comunicato che il vaccino è autorizzato per le donne incinte di età compresa tra 32 e 36 settimane. Verrà effettuata una singola iniezione in un muscolo. I bambini saranno protetti per i primi sei mesi di vita, spiega la FDA, grazie agli anticorpi della madre.

Questo stesso vaccino è già stato approvato da maggio negli Stati Uniti per le persone di età pari o superiore a 60 anni. È stato approvato dall’Agenzia europea per la medicina (EMA) – per la causa dei neonati e degli anziani – ma alla fine la Commissione per l’Europa non ha mantenuto la sua autorizzazione alla marcia dell’Unione Europea.

“Questo virus è una causa comune di malattia nei bambini, e i neonati sono tra le persone più a rischio di malattie gravi, che potrebbero portare al ricovero in ospedale”, ha affermato Peter Marks, un funzionario della Food and Drug Administration statunitense. .

Gara di laboratorio

Le epidemie di RSV, un virus altamente contagioso, sono stagionali. Lo scorso inverno, gli ospedali su entrambe le sponde dell’Atlantico sono stati presi d’assalto a causa di un’epidemia di proporzioni sconcertanti.

I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), la principale agenzia federale di sanità pubblica negli Stati Uniti, dovranno a loro volta raccomandare il vaccino prima dell’inizio delle iniezioni.

Secondo il CDC, gli Stati Uniti registrano ogni anno tra 58.000 e 80.000 ricoveri legati al virus nei bambini di età inferiore ai cinque anni e tra 100 e 300 decessi. È la principale causa di ricovero ospedaliero dei bambini piccoli nel Paese.

Dopo decenni di ricerca, le aziende farmaceutiche si contendono un mercato multimiliardario. All’inizio di maggio il colosso farmaceutico britannico GSK ha ottenuto la prima licenza al mondo per un vaccino contro la bronchiolite, concesso dalla Food and Drug Administration statunitense agli adulti di età pari o superiore a 60 anni. Pfizer ottenne presto una licenza simile. In lizza anche Moderna.

L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno recentemente autorizzato l’uso di un trattamento preventivo per la bronchiolite sviluppato congiuntamente da AstraZeneca e Sanofi. Il nirsevimab (commercializzato come Beyfortus) è per i neonati e non è un vaccino in senso stretto, ma funziona con lo stesso scopo protettivo.

Il CDC ha raccomandato all’inizio di agosto che questi anticorpi monoclonali fossero somministrati a tutti i bambini di età inferiore agli otto mesi nati durante o all’inizio della prima stagione pandemica.

Agenzia di stampa francese

