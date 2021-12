Le playlist di Halo Infinite: Slayer stanno arrivando e le sfide stanno migliorando! | Xbox One

Il minimo che possiamo dire è che gli sviluppatori aura infinita Ascolta i giocatori e reagisci in tempi relativamente brevi. Un nuovo aggiornamento è previsto per il gioco la prossima settimana e aggiungerà nuove playlist per la sua modalità multiplayer.

Quattro nuove playlist della modalità di gioco per Halo Infinite

Il prossimo aggiornamento di Halo Infinite è previsto per martedì 14 dicembre. Non sappiamo ancora l’ora esatta di questo periodo, ma sappiamo già che conterrà le seguenti quattro nuove playlist:

l’assassino

Eid

Ognuno per sé (FFA)

Assassino tattico (SWAT)

Lo abbiamo scoperto all’inizio di questa settimana Alcune di queste modalità erano già giocabili Giocando offline in una partita personalizzata contro i bot. Quindi vederli ufficialmente pregare per tutti nel campo del matchmaking non è una sorpresa. I giocatori di Halo Infinite hanno sempre chiesto nuove playlist da riprodurre nelle loro modalità preferite, quindi questo è il primo passo.

Gli sviluppatori specificano che questo elenco di modalità conterrà più varianti in futuro, senza specificare l’ora effettiva.

Il sistema di sfida finalmente ricompenserà l’abilità

Un altro importante cambiamento è che l’aggiornamento della prossima settimana includerà anche modifiche per le sfide.

Si tratta di rimuovere quelli che richiedono di giocare in una determinata modalità di gioco, modificare alcuni requisiti per altri o ridurre la difficoltà di ottenere la sfida settimanale finale. Nuove playlist saranno anche un’occasione per aggiungere nuove sfide da sbloccare per ottenere sempre più XP nel gioco.

Brian Garrard, Community Manager di 343 Industries, è ansioso di scoprire una nuova classe di sfide basate sui risultati dei giocatori. Questo è il primo passo per guadagnare XP in base alle prestazioni di gioco e i dettagli saranno annunciati la prossima settimana.

Nota che il team è a conoscenza dei problemi con la modalità Big Team Battle del gioco e sta lavorando attivamente per trovare la causa degli errori di matchmaking. Quindi incontriamoci la prossima settimana per i dettagli!

