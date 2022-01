Samsung ha rilasciato la patch di sicurezza Android di gennaio 2022

Samsung Galaxy S20 FE riceve un nuovo aggiornamento di sicurezza. Dopo il recente rilascio di One UI 4.0 Samsung Overlay, è il turno delle patch di sicurezza. Samsung continua a prestare attenzione al suo neonato predecessore, l’S21 FE. Tuttavia, è ancora un dispiegamento molto graduale.

Non è perché Galaxy S21 FE È appena uscito che Samsung trascurerà il supporto tecnico del suo predecessore e Galaxy S20 FE. Quest’ultimo è stato rilasciato nell’ottobre 2020. Ma riceve comunque aggiornamenti molto regolarmente. C’è da dire che lo smartphone è un modello che ha riscosso un buon successo commerciale grazie a Buon equilibrio tra prezzo e caratteristiche. Quest’ultimo è molto ispirato al Galaxy S20, anche se bisogna ammettere che sono stati fatti alcuni compromessi per rendere l’S20 FE più accessibile.

La patch di sicurezza Android di gennaio 2022 è in arrivo sul Galaxy S20 FE

Non c’è quindi conforto a livello di supporto tecnico, in quanto lo smartphone sta attualmente beneficiando di una campagna di aggiornamento. Considerare Solo versione 5G. Il firmware è numerato G781BXXS4DVA2. Questo è un aggiornamento correttivo e non funzionale. In particolare, porta Patch di sicurezza Android gennaio 2022.

L’aggiornamento è chiaramente progressivo, ma riguarda davvero gran parte dell’Europa. Tra i paesi che sono stati svuotati nella prima ondata, troviamo Francia, oltre a Grecia, Italia, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Polonia, Slovenia, Svizzera, Lituania, Lettonia, Estonia e Repubblica Ceca.

Distribuzione estremamente incrementale, come la distribuzione One UI 4.0

Se possiedi un Samsung Galaxy S20 FE 5G e vivi in ​​uno di questi paesi, puoi eseguire questo aggiornamento. Naturalmente, sarai avvisato della disponibilità tramite un messaggio dal sistema operativo. Tuttavia, se non hai la pazienza di aspettare, puoi, ovviamente, forzare una ricerca del firmware sui server Samsung. Per fare ciò, basta aprire il menu Impostazioni sul telefono, quindi vai a aggiornamento del sistema “Selezionare” Scarica e installa Se appare.

Questo aggiornamento è prima di una patch, perché il Galaxy S20 FE ha recentemente ricevuto un importante aggiornamento funzionale. Infatti, all’inizio di gennaio 2022, Samsung ha iniziato ad aggiornare lo smartphone a Un’interfaccia utente 4.0e L’interfaccia è basata su Android 12 ed è ispirata all’interfaccia dell’iPhone. Come sempre, viene distribuito gradualmente. Da parte nostra, non l’abbiamo ancora ricevuto in redazione. Finora è stato visto solo in pochi paesi, inclusi gli Stati Uniti.

