Le password francesi sono estremamente deboli!

Il gestore delle password conduce regolarmente sondaggi sul livello di sicurezza di questi codici di accesso. L’ultimo studio ha rivelato che molti francesi utilizzano ancora password considerate molto deboli e che, secondo gli esperti, possono essere decifrate in un secondo.

Le password non sono sicure, ma sono facili da ricordare

NordPass Password Manager conduce regolarmente sondaggi sulla sicurezza delle password utilizzate dagli utenti Internet. L’azienda vuole Studiare lo sviluppo delle abitudini Con l’esplosione degli attacchi informatici e la consapevolezza (forse ancora insufficiente?) dell’importanza di creare una password forte.

Purtroppo gli esperti se ne sono accorti Rimangono ancora le vecchie abitudini. In altre parole, molti francesi preferiscono ancora usare Password facili da ricordare a scapito della sicurezza. NordPass è stata in grado di constatare i fatti dopo aver analizzato milioni di password associate ai suoi ID.

Gli esperti hanno analizzato le password “disponibili al pubblico” nel dark web o nei forum degli hacker, ovvero i dati pubblicati in seguito a incidenti di sicurezza. Per raccogliere i dati, NordPass ha lavorato in collaborazione con ricercatori di sicurezza informatica.

Sei volte zero o addirittura simpatiche: una panoramica delle password più usate dai francesi

In questo studio è stato incluso NordPass Le password più usate dai francesi. Tra i primi dieci troviamo i seguenti termini: doudou, loulou, password o anche admin. Le suite 000000, 123456, 1234561 e 123456789 sono molto apprezzate dai francesi. Lo stesso vale per azerty e azertyuiop.

IL Nomi delle squadre di calcio, Marsiglia ad esempio, sono molto utilizzati anche dai nostri connazionali. Questa tendenza, però, non riguarda solo i francesi. Anche gli spagnoli e anche gli inglesi sono colpiti dalla febbre del calcio quando creano la propria password.

I nomi piccoli e affettuosi, come choux (o il nome del marito, della moglie, dei figli, ecc.), sono particolarmente apprezzati dai francesi. Queste password possono essere facilmente decifrate utilizzando un software dedicato, avverte NordPass. Con questi strumenti, Un secondo è sufficiente per decifrare le password descritte come grezze.

Gli esperti consigliano di utilizzare password complesse e vari codici

Nonostante questa osservazione, a dir poco allarmante, lo studio dimostra comunque che gli utenti Prendi ulteriori precauzioni quando si tratta di garantire l’accesso ai conti finanziari. Infine, i dati rivelano generalmente password più forti di quelle utilizzate, ad esempio, per le piattaforme di streaming o altri servizi simili.

Gli esperti non lo diranno mai abbastanza: usa password complesse per accedere ai tuoi account. Implica una combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali. Considera anche la creazione di un codice lungo. Le password lunghe e facili da ricordare sono difficili da decifrare Di password brevi e molto complesse.

comunque, Scegli un simbolo che puoi ricordare. Anche se si consiglia di includere una certa complessità, deve esserci un equilibrio tra sicurezza e richiamo. Finalmente, Evita di utilizzare la stessa password per più siti. Ciò aumenta il rischio di compromissione su molte piattaforme in caso di violazione della sicurezza.