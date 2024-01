“Un’Europa spaziale deve fare affidamento anche sui finanziamenti militari e per la difesa”.

“Gli Stati Uniti, la Cina e l'India stanno rafforzando i loro programmi spaziali principalmente per ragioni di sicurezza e difesa”, ha osservato il segretario di Stato per le politiche scientifiche Thomas Dermen. “Dobbiamo unire le nostre risorse, perché nessuno Stato membro, nemmeno la Francia o la Germania, può competere nelle capacità spaziali”.

Il belga risponde così all'appello del direttore dell'Agenzia spaziale europea (ESA), Joseph Aschbacher. In un'intervista di due giorni fa al Financial Times, l'austriaco ha esortato gli Stati membri a rafforzare l'integrazione delle loro capacità spaziali nazionali nei settori della sicurezza e della difesa per non restare indietro rispetto ai concorrenti globali.

“Il Belgio è stato un pioniere nell'attuale programma dell'ESA: utilizziamo già le risorse finanziarie militari in programmi 'dual-use' per applicazioni civili e militari; vogliamo aprire la strada ad altri Stati membri per 'aumentare in modo significativo le risorse'”, ha affermato il ha detto il sito Web. Al signor Dermin.

Da parte sua, il commissario europeo Thierry Breton ha insistito sulla necessità di costruire un “vero mercato spaziale europeo” rafforzando la sicurezza europea e l'indipendenza delle attività spaziali.