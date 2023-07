Le Pain Quotidien chiude la maggior parte dei negozi nel Regno Unito | Economia

“Dopo la Brexit, Londra è diventata un mercato molto difficile, con meno persone per strada, costi del lavoro più elevati e un mercato degli affitti rigido; gli affitti rappresentano fino al 30% del nostro budget”, ha dichiarato l’amministratore delegato Annick van Overstraten.

Il ristorante Pain Quotidien alla stazione di St-Pancras è ancora aperto. Il canale non abbandona del tutto il Regno Unito. Elel vuole aprire nuove filiali lì in futuro attraverso il modello di franchising. Secondo il CEO, sono in corso discussioni su questo argomento.