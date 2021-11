Le operazioni scientifiche di Hubble sono state temporaneamente sospese

Dopo un’interruzione di corrente lo scorso giugno (vedi sotto), che fortunatamente sarebbe stato il caso È stato risolto a luglioe Hubble Ancora una volta ha alcune preoccupazioni. In effetti, strumenti telescopio Uno spazio che contiene più di 31 anni di buon e sincero servizio e fare i conti con lui, Di recente sei entrato in modalità provvisoriaCommenta – si spera solo temporaneamente – le operazioni scientifiche. Gli strumenti vanno bene e rimarranno in modalità provvisoria durante l’esecuzione NASA Continua le sue indagini.

Strumenti scientifici per Hubble rilasciato simboli Errore il 23 ottobre alle 1:46 EST (EST; 22 ottobre alle 19:46 EDT), che indica che mancava un messaggio di sincronizzazione specifico. Questo messaggio fornisce le informazioni sui tempi che i dispositivi utilizzano per rispondere correttamente alle richieste di dati e ai comandi. Il team della missione ha restituito gli strumenti e ha ripreso le operazioni scientifiche la mattina successiva.

Il 25 ottobre alle 2:38 EDT (24 ottobre alle 20:38 EDT), gli strumenti hanno nuovamente emesso codici di errore che indicavano la mancanza di più messaggi di sincronizzazione. Di conseguenza, sono entrati in modo indipendente negli stati della modalità provvisoria come pianificato.

I membri del team della missione valutano i dati dei veicoli spaziali e i diagrammi di sistema per comprendere meglio il problema dei tempi e come risolverlo. Sviluppano e testano anche procedure per la raccolta di dati aggiuntivi da telescopio. Queste attività dovrebbero continuare per almeno una settimana.

Il resto del telescopio funziona come previsto.

Telescopio Hubble. © NASA

Hubble ha smesso di funzionare

Articolo di Celine De Losarch Pubblicato il 19/06/2021

Il telescopio spaziale è stato lanciato nel 1990 Hubble il danno si accumula. NASA segnalato il 16 giugno La stazione completa peril computer Sulla nave, è stato osservato domenica 13 giugno, poco dopo le 16:00. Il computer di bordo, che controlla tutti gli strumenti del telescopio, è andato in modalità inattiva, apparentemente a causa di Scheda di memoria difettoso. personale del centro di controllo Centro di volo spaziale Goddard La NASA ha provato a riavviare il computer lunedì, ma ha subito riscontrato lo stesso problema.

Questo computer non è nuovo: è stato costruito negli anni ’80 e la scheda di memoria è stata sostituita durante l’ultima missione di Manutenzione Nel 2009. Seguì questo fallimento Una serie di altri problemi È successo su vari strumenti negli ultimi anni e illustra lo stato di invecchiamento di questo telescopio che non può più essere rinnovato. Sfortunatamente, il lancio del James Webb Telescope, che era previsto per sostituirlo nel 2018, Non smettere mai di essere in ritardo E quasi dieci anni in ritardo. Si spera che sia affidabile perché situato a 1,5 milioni di km dalla Terra (contro i 600 km da Hubble), non sarà accessibile per la manutenzione.

Nel frattempo, squadra Centro di volo spaziale Goddard Prova a riavviare il computer in modalità provvisoria passando a una scheda di memoria di backup. Se questi sforzi avranno successo, Hubble Sarà sottoposto a test per un giorno prima di riavviare i suoi strumenti scientifici. Altrimenti, le noteUniverso Creerà un enorme vuoto.

Hubble: torna alla normalità dopo il guasto del giroscopio

Articolo editoriale pubblicato il 24/10/2018

alla NASA annuncio Il telescopio Hubble è tornato operativo lunedì 22 ottobre 2018 e riprenderà presto le sue normali attività scientifiche. Il telescopio spaziale preferito da tutti è stato chiuso dal 5 ottobre dopo un guasto giroscopioUno strumento necessario per guidarlo. La NASA ha riavviato e riparato il giroscopio tra il 16 e il 19 ottobre. Sembra che tutto sia tornato alla normalità, ma gli ingegneri si sottoporranno ancora a una serie di test prima di dare tiro Verde quando le note riprendono.

I tassi di turnover dovuti al turnover in standby sono stati ridotti e ora rientrano nell’intervallo normale. È necessario eseguire ulteriori test per garantire che Hubble ritorni alle operazioni scientifiche con questo giroscopio. per maggiori informazioni: https://t.co/lT2Wpycqw2 – Hubble (@NASAHubble) 22 ottobre 2018

Hubble si è fermato dopo che uno dei suoi giroscopi si è guastato

Inserito il 09/10/2018

Il Il telescopio spaziale di Hubble Fermo per il guasto di uno dei giroscopi avvenuto venerdì scorso. Questi strumenti gli permettono di orientarsi bene e sono fondamentali per prendere appunti precisi. Dopo un’interruzione di corrente, la NASA ha messo Hubble in modalità provvisoria (“Modalità sicura”) e ha sospeso tutte le osservazioni durante l’inchiesta.

Il team di Hubble sta lavorando per riprendere la scienza dopo che il telescopio Hubble è entrato in modalità provvisoria a causa di un guasto del giroscopio 1 su 3. Sono in corso analisi e test sulla rotazione in standby per determinare il motivo per cui non si stava comportando come previsto. per maggiori informazioni: https://t.co/T72X4pjLPI – Hubble (@NASAHubble) 8 ottobre 2018

Hubble Pienamente consapevole dei problemi del giroscopio. Nel 2009, astronauti Sostituiti sei giroscopi durante una missione di manutenzione. La metà è ora inutilizzabile, due funzionano correttamente e l’altra, che Hubble ha appena perso, mostra segni di fine vita da un anno. Quindi il fallimento non è stata una sorpresa. Il telescopio spaziale di solito ne usa tre giroscopi, ma può continuare le sue attività con uno o due. Il NASA Sottolinea che ciò avrebbe un effetto relativamente piccolo sulla qualità delle osservazioni, ma darebbe loro una copertura celeste limitata.