Google rilascia numeri astronomici

Con il nuovo Bing di Microsoft, l’integrazione dell’intelligenza artificiale come ChatGPT nei nostri motori di ricerca sta guadagnando popolarità. Google non offre ancora questo servizio, e per una buona ragione: secondo uno dei suoi leader, costerebbe 10 volte di più di oggi.

L’intelligenza artificiale conversazionale è in aumento. Dopo il successo del programma ChatGPT di OpenAI, lanciato nel novembre 2022, il colosso americano Microsoft ha sviluppato una versione del suo motore di ricerca Bing ottimizzata da questo servizio di chatbot.

Quindi tutti gli occhi sono puntati su Google, il colosso dei motori di ricerca con una quota di mercato dell’85%. Ma ciò non dovrebbe accadere presto, secondo il presidente della società madre, Alphabet. In un’intervista condotta giovedì 23 febbraio all’agenzia di stampa ReutersJohn Hennessy stima che la ricerca con l’intelligenza artificiale di Google costerà dieci volte tanto quanto il sistema attuale.

Un modo completamente diverso

Come ha detto il direttore all’agenzia di stampa britannica, è in discussione l’attuale modello operativo dei sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT. Oggi la ricerca di Google funziona attraverso un sistema di indicizzazione: i robot di Google scansionano il web, memorizzano le informazioni in base alle parole chiave che le corrispondono e poi forniscono quelle più pertinenti in base alle richieste degli utenti. Ripetizione insomma.

Tuttavia, i sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT sono algoritmi addestrati per produrre risposte simili a quelle umane. Pertanto richiedono la loro risposta Per generare ogni volta nuove risposte. Gli esperti spiegano che questo è ciò che gli esperti chiamano “euristica”. Reuters.

Più parole, più costosa è la ricerca

Un processo aggiuntivo che moltiplicherebbe per dieci il costo di una singola ricerca, secondo il capo di Alphabet. Inoltre, il Potenziali entrate pubblicitarie L’integrazione in questo servizio non sarà sufficiente, afferma Reuters. L’agenzia di stampa riferisce a Calcolo condotto dagli analisti della banca americana Morgan Stanley Se la metà dei 3,3 trilioni di ricerche inviate al motore di ricerca di Google lo scorso anno venisse convertita in ricerche AI, costerebbe all’azienda più di 6 miliardi di dollari entro il 2024.

Ancora una volta, questo vale se le risposte generate dall’IA sono limitate a 50 parole. Perché il costo unitario della ricerca sull’IA aumenta quanto più a lungo vengono generate le risposte. Questo stesso account porta fino a $ 9 miliardi per 75 parole per risposta e fino a $ 12 miliardi per ogni 100 parole.

Un conto difficile da stimare

Questi costi faraonici della ricerca sull’IA sono principalmente legati alla sua modalità di sviluppo: la creazione di giganteschi database alimentati da migliaia di processori grafici. All’inizio di febbraio, gli analisti sono stati intervistati dalla rivista Forbes Ha stimato che il costo per l’acquisto delle GPU necessarie per utilizzare l’intelligenza artificiale in tutte le ricerche di Google potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari.

Tuttavia, secondo ReutersUn’altra società di analisi stima che questo costo potrebbe essere limitato a 3 miliardi di dollari perché la multinazionale sta già sviluppando i propri chip dedicati ai calcoli AI. Tuttavia, il costo energetico di un tale servizio rimane difficile da minimizzare o ignorare, soprattutto se ad esso si aggiunge il costo ambientale di un consumo così intensivo.

Probabilmente è troppo presto per fare stime accurate del costo esatto della transizione di Google all’intelligenza artificiale. Ma come notato ReutersForse sono questi calcoli imprecisi ma spaventosi che attualmente impediscono ai giganti della tecnologia di fallire.

Per seguirci, vi invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e profili e guardare gli ultimi video su YouTube.