Le Matin – Istituto Italiano di Cultura celebra la Settimana della Lingua Italiana con un grande programma

In occasione della celebrazione della XXI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, sono previsti alcuni eventi culturali a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat in collaborazione con il Dipartimento di Lettere della Facoltà di Lingua Italiana e Scienze Umane di Mohammed V . Università di Rabat, Roy Cinema, Fondazione Jeffrey, Casa del Cinema di Roma, Casa Editrice Ilam Kalamo e VisionCondivise.

Molte le attività culturali previste nell’ambito della celebrazione della XXI Settimana della Lingua Italiana nel mondo. Pertanto, l’Istituto Italiano di Cultura di Rafat e le Lettere dell’Università Mohammed V di Rafat e il Dipartimento Italiano di Scienze Umane e il Dipartimento Italiano di Lingue e Letterature hanno organizzato una giornata di studio su “Nessuno può comprendere l’emozione senza l’esperienza, ” cui ha partecipato SE Armando. Baruco, Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Marocco, Preside della Facoltà di Scienze Umane dell’Università Mohammed V di Rabat, Jamal Edin El Honey, Direttore dell’Istituto Centro Culturale di Rabat, Carmela Colea, e diversi professori e ricercatori universitari marocchini e italiani .

L’Istituto Italiano di Cultura di Rabat, “Dante, L’Italiano”, è dedicato al tema/personaggio di quest’anno Dante Aligieri con una serie di incontri, letture, spettacoli teatrali e visioni come tema per quest’anno, ma anche un’arte multimediale e intermedia , scrittura, musica e offerta legata al cinema. Il menu dei sei giorni si è ampliato con la proiezione dello spettacolo “Hell in the Cave” di Enrico Romita e la proiezione di due film, “Dante Poor Notre Luck” e un concerto dal titolo “Music in the Time of Dawn” (Gruppo San Felice). “Sin” di Massimiliano Finisher Flori e Andrei Konchalovsky, così come la soap opera “Vita de Tonde” di Vittorio Cottafowi.

Da segnalare che questa settimana della lingua italiana nel mondo crea un evento per promuovere la lingua italiana come la migliore lingua della cultura tradizionale e contemporanea. Di conseguenza, la Rete Culturale e Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale vuole festeggiare nel mese di ottobre di ogni anno selezionando un tema che è stato rifiutato attraverso convegni, mostre ed eventi. Spettacoli, Incontri Scrittori e personalità.

———–

Storico

Nata nel 2001 sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e dell’Accademia della Cruzca, la settimana dalla sua nascita è cresciuta di versione in versione, coprendo tutta la cultura italiana istituzioni e ambasciate. E ambasciate. Il tema di quest’anno, Dante Alighieri, celebra lo straordinario contributo del sommo poeta Dante Alighieri alla lingua italiana in occasione del VII secolo dalla sua morte.