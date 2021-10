Un quadro italiano inizia la corsa per Camara

Jopping è il nostro motto Top 10: i trasferimenti più redditizi della storia

Negli ultimi istanti della finestra di trasferimento, Boubacar Kamara ha lasciato il suo club di coaching OM con Wolverhampton ed era troppo vicino a raggiungere un accordo per unirsi alla Premier League, senza alcun risultato. Il bambino è finalmente rimasto un’altra stagione nel sud della Francia, anche se ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Dall’inizio della stagione è stato uno dei dirigenti di George Sambavoli, come dimostrano le sue sette partite da titolare nelle prime 11 partite di Ligue 1. Benefici da osservare costantemente non solo nel Regno Unito.

Direzione Italia?

Infatti, come rivelato dal giornalista italiano Niccol ஷ Shira specializzato in calciomercato, è stato il miglior Milan ad entrare in gara. I millennial hanno ancora fiducia internazionale per sostituire Frank Cessie alla fine dell’accordo a giugno. Per dare un vantaggio ai Rosoneri in questa gara che si preannuncia folle tra club italiani e inglesi, il giornalista suscita un reale interesse da parte della squadra italiana dalla parte di Marcello.