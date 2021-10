Rugby: francesi, sudafricani, italiani, infortuni… Quali giocatori di MHR possono affrontare il Lione sabato?

Fulgence Ouedraogo, l’iconico capitano della MHR, è tornato in squadra e ha fatto domanda per un ricevimento a Lione sabato (17:00). Oltre a Marco Toulin, ha finalmente recuperato da un infortunio al polpaccio contro il Pav (23-22) a fine settembre. Dovrebbe essere in campo anche Jeffrey Dumairo, perdente (20-22) dopo la sconfitta contro il Clermont dieci giorni fa.

Al contrario, il centro sudafricano John Cerfontaine è più ragionevole. Il suo compagno Johns von Rensberg in seconda fila.