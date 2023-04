La nuova gestione prevede di rilanciare il club come 100% italiano

Cosa c’è dopo questo annuncio?

Intrappolata nel ventre molle della classifica da quando è stata multata di 15 punti per plusvalenze illegali, la Juventus sta cercando prima di riportare l’ordine negli uffici prima di stabilire un nuovo piano di gioco coerente. Con i bianconeri alle prese con penalità ancora maggiori, dai nuovi punti recuperati alla retrocessione in Serie B, la nuova amministrazione torinese sta gradualmente iniziando a fissare i suoi obiettivi estivi. Il piano è molto chiaro: riscoprire la filosofia del “Made in Italy” che ha fatto la gloria del passato.L’anima italiana è sempre stata un segno distintivo della Juventus, e il progetto è ricrearne una partendo dai giovani già presenti.

La Juventus ha in programma di tagliare gli stipendi prima di lanciare la sua politica di posti di lavoro importanti e la partenza di Weston McKenney per il Leeds questo inverno (34,5 milioni + bonus) fa parte di una pulizia prima del rinascimento. Il centrocampista argentino Leandro Paredes, attualmente in prestito, dovrebbe tornare al PSG il prossimo giugno, così come Arthur Melo, che tornerà in Inghilterra in prestito dal Liverpool. Viceversa, Denis Zakaria, mandato in prestito al Chelsea, è molto apprezzato dall’allenatore Graham Potter, che vuole tenerlo a fine stagione. Per quanto riguarda la fine del contratto, Juan Cuadrado non prolungherà il suo contratto di locazione Stampa, un francese di nome Adrien Rabiot può sembrare altrove come Alex Sandro. Angel Di Maria è l’unico che lascia spazio al dubbio, lui è a casa. L’amministrazione piemontese stenta a trovare una piattaforma per Paul Pogba, il cui caso sta destando sempre più preoccupazione in patria.

leggere

La Juventus vuole che Paul Pogba si adatti alla MLS

Ricostruzione attraverso “semi locali”.

Nella crisi, la Juventus è rimasta con gli azzurri. Questo è il sogno attuale del nuovo consiglio di amministrazione. Secondo Informazioni da Gazzetta dello Sport, l’anziana signora vuole iniziare il suo lifting scommettendo sull’Italia e sui suoi prodotti locali. Oltre ai giovani nazionali italiani Nicolo Fagioli, Federico Gatti, Fabio Miretti e Manuel Locatelli, la Juventus sta cercando di restituire anche due giovani pepite dal centro di formazione attualmente in prestito al Monza: Nicolo Rovella e Filippo Ranocchia. Senza dimenticare alcuni potenziali stranieri come Samuel Ealing-Junior, Guy George o Madias Sole.

Cosa c’è dopo questo annuncio?

Nella finestra di mercato della prossima estate, Massimiliano Allegri prenderà di mira tutti e tre i giocatori: il centrocampista del Sassuolo David Fratessi, che fa anche parte del guardaroba del Brighton di Roberto de Gerbie; Autore di una grande stagione all’Empoli, il portiere Guglielmo Vicario potrebbe anche subentrare agli anziani Wojciech Szczesny, Mattia Perrin e Carlo Pinsoglio, mentre il 26enne portiere ha attirato l’attenzione del Bayern Monaco quest’inverno. La Juve cercherà anche di friggere la concorrenza nella battaglia per il diamante grezzo dell’Empoli Tommaso Baldanzi, la cui battaglia infuria dall’inizio dell’anno secondo i nostri rapporti. C’è un grande punto interrogativo in questo progetto: se Federico Chiesa sarà presente o meno a lungo termine. Recuperato dall’infortunio, l’italiano attirerà le big europee, con la Juventus di passaggio.