Il sistema franco-italiano EMILE si estende al Vauban College di Bryan

Il posto di insegnante itinerante sarà creato nell'anno accademico/prossimo

– montagne alte –

Il sistema CLIL è stato esteso alle scuole secondarie delle Hautes-Alpes. Nello specifico, consente agli studenti di beneficiare dell'insegnamento in francese e italiano 50/50. Due scuole nel Briançonnais, Fortville a Briançon e Montgenèvre, beneficiano del progetto europeo EMILE (Insegnamento di materie attraverso l'integrazione di una lingua straniera). Questi studenti potranno proseguire lo studio intensivo dell’italiano al Wauban College di Bryan: sarà creata una posizione di insegnante itinerante”,Insegnante specializzato nella formazione e padronanza della lingua italiana“Aymeric Meiss è diventato Direttore dell'Istruzione del Servizio Educativo Nazionale (DASEN) delle Hautes-Alpes

“Reclutare insegnanti con una conoscenza approfondita dell'insegnamento del francese e dell'italiano non è sempre facile..” A. Meiss, DASEN des Hautes-Alpes

I partenariati esistono specificatamente per facilitare gli scambi tra insegnanti. “Questo permette agli insegnanti francesi di andare ad insegnare in Italia per qualche anno, mentre un insegnante italiano viene in Francia.“, riferisce il direttore dell'Istruzione del Dipartimento. Scambi per migliorare la qualità dell'insegnamento nella zona di frontiera.