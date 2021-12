Le emoji più usate al mondo nel 2021

Nonostante le 3660 scelte di immagini mostrate, l’originalità non è sempre presente. Pertanto, i 100 personaggi più popolari costituiscono l’82% del numero totale di emoji per il 2021. In questo elenco dominano volti sorridenti e mani in pose diverse.

In cima alla lista delle 10 emoji più popolari, troviamo quella che ride fino alle lacrime. Da solo occupa quasi il 5% di tutti i pittogrammi utilizzati dagli utenti di Internet. I suoi genitori, ridendo fino alle lacrime e piegandosi di lato, arrivano terzi.

L’amore regna tra questi due emoji sarcastici, con il simbolo del cuore rosso al secondo posto. Il pollice alzato raggiunge il fondo della piattaforma, seguito dal viso che piange come un colpetto e dal viso delle mani che simboleggia la preghiera.

Le emoji meno popolari sono quelle delle bandiere, anche se è la categoria con il maggior numero di immagini, con 258.

Dati simili per il 2019

Questo elenco rimane lo stesso fornito da Unicode nel 2019. Il consorzio non ha pubblicato un elenco per il 2020.

Alcuni dei simboli più evidenti, come il microbo, finiscono nelle 500 immagini più utilizzate. Le emoji che indossano maschere procedurali erano più popolari di quanto non fossero nel 2019, passando dal grado 186 al grado 156, un risultato scarso dato che questo elemento è di fondamentale importanza nella lotta alla diffusione di COVID-19.

Tra gli emoji più popolari ci sono la torta al cioccolato, che è scesa dal 113 al 25, e il palloncino rosso, che è sceso dal 139 al 48. Quest’ultimo può essere spiegato con l’uscita del secondo film. colui il quale (Lui lei) nell’autunno 2019, con il malvagio clown Pennywise e il suo famoso palloncino rosso.

Questo elenco non include i dati sugli emoji che sono stati utilizzati dal pubblico per meno di un anno, per garantire che le valutazioni riflettano l’uso effettivo, secondo il sito Web Unicode.

L’elenco completo Unicode è disponibile sul sito Web del Consorzio (Una nuova finestra) .