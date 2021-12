Apple ha creato AirPods che non puoi acquistare

Conosci i giorni in cui le aziende rilasciavano versioni trasparenti dei loro prodotti? Apple non ha fatto eccezione con il vecchio iMac. Ma sapevi che l’azienda di Cupertino intendeva riportare questa estetica sulla scena, il tempo modello? Perché l’azienda di Cupertino, Ancora assicurando la consegna di iPhone 13 per Natalee AirPods opachi progettati. Una nuova versione delle sue cuffie connesse mai commercializzate prima. Giulio Zumpetti ha postato le foto su Twitter. Allora scopriamo questo integratore sotto una nuova luce unica.

Gli AirPod opachi ti consentono di scoprire l’interno delle cuffie collegate: Circuiti stampati, bobine, magneti, ecc.. Così Giulio Zumpetti è riuscito a mettere le mani su uno dei prototipiUna mela Ho immaginato, una condizione tutt’altro che rara. Il ragazzo è diventato famoso per aver collezionato oggetti rari dal produttore americano. Non c’è da stupirsi che il suo tesoro contenga questa moneta rara.

Un altro elemento che evidenzia quanto sia vera questa coppia: Un numero di modello dispari su un binario assomiglia a come sarebbe un prototipo. Su Imagine di qu’Apple, Gli ultimi risultati sono stati positiviHa buone ragioni per non commercializzare questi AirPods opachi.