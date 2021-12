GRID Legends: storia, informazioni e trailer!

Maestri del codice e Arti elettroniche Oggi conferma il rilascio globale di Leggende GRIGLIA Il 25 febbraio. Questo gioco di corse offrirà la più ampia varietà di modalità di gioco per il gioco su licenza, inclusa una carriera più approfondita con più di 250 eventi, una modalità storia epica chiamata “Driven to Glory” e il ritorno di Drift ed Elimination. Inoltre l’introduzione di una gara di booster elettrici. Dal lancio, i giocatori di tutti i livelli possono guidare istantaneamente più di 100 veicoli in tutto il mondo, dai circuiti classici alle città famose e unirsi ad amici o rivali in pochi secondi grazie alla funzione di salto che abilita il multiplayer. Leggende GRIGLIA Sarà disponibile su Xbox Series X | S e PlayStation 5, nonché PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Origin e Steam). Preordina la Deluxe o Standard Edition e ottieni i contenuti esclusivi del Double Pack di Seneca e Ravenwest*.

Leggende GRIGLIA Offrendo più opzioni di gioco rispetto a qualsiasi altro titolo GRID, incluso il ritorno della modalità Drift e della modalità Elimination, richieste dalla community e dall’amata dai fan, questa modalità stringe lo zaino, completa di piloti che periodicamente si ritirano fino a quando non ce n’è solo uno sinistra. La nuova modalità Crea le tue gare consente ai giocatori di organizzare le gare multiclasse dei loro sogni, combinando diversi tipi di veicoli per creare momenti unici in ogni gara. L’esperienza può essere personalizzata modificando le condizioni meteorologiche, l’ora del giorno o aggiungendo rampe e acceleratori, in modo che nessuna gara sia mai la stessa.

“Driven to Glory” è una trama di sport motoristici che immerge i giocatori in profondità mentre le squadre competono per il Campionato mondiale GRID. Driven to Glory è stato creato utilizzando la tecnologia di produzione virtuale e interpretato dal pluripremiato attore Ncuti Gatwa, con attori reali, non motion capture, mescolando filmati con sfide di corse. Al termine della storia, la progressione della modalità carriera continua, sbloccando una nuova serie di eventi da completare.

Leggende GRIGLIA È dotato di un sistema multiplayer avanzato che mette le corse e la connessione con gli amici al centro dell’esperienza. Non solo supporta il gioco multipiattaforma, ma avvisa i giocatori quando i loro amici sono online e consente loro di iniziare la gara premendo tre pulsanti rapidi. Niente più attese nelle lobby o richieste di amicizia, seleziona la gara e inizierà a funzionare quasi contemporaneamente.

“Con una data di uscita fissata, lo studio sta dando gli ultimi ritocchi al nostro gioco GRID più generoso di sempre”, annunciato Chris SmithGRID Game Manager presso Codemasters. GRID Legends è un gioco di corse accessibile incentrato sulla diversità e sulla scelta: una carriera approfondita, una nuova modalità storia innovativa e costruisci la tua modalità che consente ai giocatori di creare gruppi di corse da sogno attraverso la personalizzazione e il nostro nuovo gameplay. Consente agli amici di connettersi in pochi secondi e trascorri più tempo in pista e meno tempo in corridoio”.

I giocatori che prenoteranno il gioco riceveranno il GRID Legends Seneca & Ravenwest Double Pack. Disponibile il giorno del lancio, questo contenuto sblocca quattro auto aggiuntive per gli eventi della carriera: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 e Koenigsegg Jesko. Il pacchetto include anche eventi di carriera esclusivi incentrati su Ravenwest, nonché icone, bandiere e striscioni esclusivi per i team Seneca e Ravenwest, così i giocatori possono personalizzare le proprie auto e mettersi in mostra online.