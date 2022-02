«Put*** d’activité de mer**!» (video)

Entre Julien, 29 ans, et Élodie, 32 ans, le coup de foudre a été immédiat dans l’émission « Mariés au premier concern ». Après un mariage et une cérémonie qui se sont déroulés sans enncombre, les jeunes mariés sont partis en lune de miel avec des étoiles plein les yeux. Déjà pratiquement amoureux, le couple s’est envolé vers la Croatie pour se découvrir davantage.

Si les premières heures ont une nouvelle fois été idilliques, les choices se sont corsees lors de l’activité sorpresa concoctée par la production. Au program, unae discesa in kayak… qui n’a visiblement pas été au goût du jeune homme. Fatigué, Julien n’a pu contrôler sa mauvaise humeur et s’est plaint à plusieurs riprende. « Put*** d’activité de mer** ! (…) Je suis désolé, ça me saoule. Je ne suis pas venu en Croatie pour faire du kayak », at-il lâché, un peu exaspéré.

S’il avait prévu au prealable sa nouvelle épouse de ce côté « cupo » qui sommeillait en lui, Élodie était loin d’imaginer que Julien pouvait réagir de la sorte et agir « égoïstement ». Même si elle a tout de même tenté de calmer la situation sur le moment, reste à savoir si cela ne l’a pas trop refroidi…