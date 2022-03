“Le caos sera la seule norme à peu près stable des années à venir”, confie Vincent Cobée le CEO de Citroën

crisi sanitaria, crisi dei puces e manutenzione, crisi umana e personale; le secteur automobile est mis à rude épreuve ces derniers temps.

“Sur les deux ans et demi durant lesquels j’ai eu la chance d’être à la tête de Citroën, nous avons vécu une pandémie, une crise des composants electronic et maintenant une guerre. humanitaire, sociale bien avant d’être une crisi économique ; il faut savoir replacer les enjeux au bon niveau. Aussi malheureux que cela puisse être, le caos sera la seule norme à peu près stable des années à venir. développer une agilité managériale, une résilience opérationnelle et un pragmatisme total vis-à- vis de ces crisi. s développons des véhicules sur plusieurs années et que nous investissons dans des usines avec un horizon de 30 ans.”