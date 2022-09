Una madre è rimasta bloccata con i suoi figli e gli è stato rubato il passaporto e il telefono dall’hotel: “È stato terribile”

Lunedì scorso Hayley ei suoi due figli sono arrivati ​​sull’isola portoghese di Madeira, dove hanno deciso di prendersi una meritata vacanza. Una volta lì, decidono prima di fare una passeggiata in attesa di fare il check-in, prima di andare finalmente nella loro stanza per indossare il costume da bagno e tuffarsi in piscina.







Fatta eccezione per quelle mezz’ora dopo, quando sono tornate nella stanza, i passaporti ei telefoni della famiglia erano spariti. “Ovviamente qualcuno è venuto e ha preso tutto. Quando ho guardato per vedere se avessimo chiuso bene la porta, ho visto che era stata aperta con la forza perché il telaio della porta era rotto”, dice la madre.

situazione confusa

Hayley ha chiamato Jet2 perché sembrava impossibile conciliare la situazione con il personale dell’hotel: “Mi è stato detto che queste cose non succedono a Madeira, dovrei apparire meglio, come se le avessi perse. Non perdo un caricabatterie, un telefono e tre passaporti, soprattutto quando scopro che la porta è stata aperta con la forza».

La madre spiega che la polizia non è stata più d’aiuto e sembrano essere più interessati al valore del telefono che a questa famiglia. La giovane ha dovuto pagare 330 euro per i passaporti di emergenza per la famiglia, più tutti i costi aggiuntivi che avrebbe dovuto sostenere durante il viaggio.

Costo aggiuntivo

I passaporti arriveranno solo venerdì, quindi mamma ha dovuto prenotare un altro hotel perché l’hotel in cui alloggiava era pieno questa settimana. Dovrà anche saltare i giorni di lavoro a causa dell’incidente e ai suoi figli mancherà il ritorno a scuola.

Un portavoce di Jet2 ha dichiarato: “Siamo spiacenti di aver sentito dell’esperienza di Miss Frame. I nostri team sono stati in contatto con Miss Frame durante l’incidente e continuano a fare tutto il possibile per supportarla. A causa della protezione dei dati, è importante notare che lo siamo impossibile richiedere il passaporto di emergenza per conto della signorina. Frame, in quanto il cliente deve farlo. Un volo può essere prenotato solo dopo aver ricevuto il passaporto di emergenza dall’ambasciata del Regno Unito, in quanto il passaporto deve corrispondere a una certa data di viaggio, altrimenti non è valido.”