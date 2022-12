Estesa custodia di polizia dello YouTuber Norman accusato di stupro e corruzione di minorenne

Il conduttore di “Norman Makes Videos” è stato arrestato lunedì Nell’ambito dell’istruttoria affidata alla Brigata Tutela dei Minori (Bpm), aperta nel gennaio 2022. Sei giovani donne hanno sporto denuncia contro uno youtuber.

Secondo Liberation, cinque di loro hanno accusato Norman Thaphod di stupro e due di loro erano minorenni all’epoca dei fatti.

Nel 2020, una fan del Quebec, Maggie Dee, ha accusato pubblicamente Normane Thafaud di averla manipolata in foto e video sessuali, quando, secondo lei, all’epoca aveva 16 anni. Ha detto di aver presentato una denuncia in Canada.

Nell’ambito di un’inchiesta Québec-francese pubblicata dai media ad Urbania nell’aprile 2021, altre donne hanno mosso accuse simili contro YouTuber a causa di fatti presumibilmente avvenuti quando alcune erano ancora minorenni.

In risposta a una domanda dell’Agence France-Presse, Maggie D. ha confermato la sua presenza in Francia martedì per affrontare Norman Thaphod davanti agli inquirenti, come indicato da Liberation.

Normand, il terzo YouTuber francese per numero di iscritti, è un veterano, avendo debuttato nel 2011 sulla piattaforma. I suoi video, secondo un conteggio ufficiale, sono stati visti oltre 2,7 miliardi di volte.

Portabandiera di una nuova generazione di comici nati sui social network, questo montatore di formazione si è fatto conoscere nei primi anni 2010 per sequenze ispirate alla sua quotidianità (“Avoir un chat”, “Les toilets”) o ai videogiochi (“Luigi clash Mario “).

Appassionato di stand-up, è salito sul palco in due distinti spettacoli tra il 2015 e il 2020, oltre ad alcune esibizioni al cinema (“Mon roi”) e in televisione (“Dix pour cent”).

Nel 2018, il numero uno YouTuber francese, Squeezie (17,6 milioni di iscritti) ha denunciato su Twitter “YouTuber (comprese quelle che gridano ai quattro venti di essere femministe) che sfruttano la vulnerabilità psicologica dei giovani iscritti per fare sesso”.

Il suo tweet è stato ampiamente ritwittato come parte del movimento #balancetonyoutubeur. Alcune delle testimonianze presero di mira Norman.