A$AP Rocky l’aurait trompée avec la compagne d’un célèbre humoriste français

C’est la nouvelle rumeur qui agite les internautes.

Un triangolo amoureux inattendu. Impossible de ne pas le savoir: Rihanna est enceinte et ne manque pas de parader dans les plus improbables tenues de grossesse pour le souligner. Mais la chanteuse, que l’on pensait inséparable de son compagnon A$AP Rocky, se retrouve aux prises avec une terrible rumeur. Aux États-Unis, on affermate que le rappeur a trompé la native de La Barbade et mère de son futur enfant.

Alla settimana della moda

C’est sur Twitter qu’une pubblicazione a notamment mis le feu aux poudres. « Rihanna et A$AP Rocky ne sont plus ensemble. Rihanna l’a quitté après l’avoir aperçu en train de la tromper avec la designeuse de chaussures Amina Muaddi », y acceso. L’evento è stato prodotto durante la settimana della moda Parisienne. Connue dans le milieu de la mode, Amina Muaddi a collaboré avec plusieurs personnalités, dont Kendall Jenner et… Rihanna. Par chez nous, elle a notamment été aperçue au bras de l’humoriste Fary, avec qui elle est en couple. Reste à savoir si cette rumeur est vouée à se confirmer.