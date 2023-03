Le auto elettriche sono davvero più ecologiche?

Sia chiaro fin dall’inizio, l’auto più verde è quella che non dovremmo costruire, perché siamo riusciti a sostituirla con altri mezzi di mobilità meno dannosi per l’ambiente: a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Ci sono però situazioni in cui oggi è impossibile fare a meno di un’auto, e quindi è molto interessante poter conoscere il bilancio ambientale di questa vettura.

Cominciamo dalle emissioni di CO2 (che, ricordiamolo, è solo una parte del problema): come spiega Jerome Messin, ingegnere presso l’ufficio di progettazione Climact: “Un’auto elettrica richiede in media il doppio delle tonnellate di anidride carbonica per essere prodotta rispetto a un’auto termica. Si riferisce principalmente alla fabbricazione della batteria“.

A seconda dei modelli, avremo dalle 4 alle 8 tonnellate di anidride carbonica per realizzare un’auto termica e dalle 8 alle 16 tonnellate di anidride carbonica per il suo equivalente elettrico. Ma, come ci dice sempre Jerome Messin: “In uso, grazie all’efficienza dei motori elettrici e anche tenendo conto dell’intensità di carbonio dell’elettricità prodotta in Belgio… Oltre i 200.000 km hai 5 volte meno CO2 emesse da un veicolo elettrico rispetto al suo equivalente termicoPertanto, il debito di carbonio associato alla costruzione dell’auto viene ripagato abbastanza rapidamente.