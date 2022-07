Lavrov avverte l’Africa occidentale: “Non esiteranno a fare lo stesso con qualsiasi altro Paese che li disturbi in qualsiasi modo”.

“Spetta a noi decidere se vogliamo un mondo in cui l’Occidente … dipenda completamente dagli Stati Uniti … crede di avere il diritto di decidere quando e come promuovere i propri interessi senza rispettare il diritto internazionale”, ha detto Sergej Lavrov. Egli ha detto.

Il signor Lavrov si rivolgeva a un pubblico di diplomatici prevalentemente africani presso l’ambasciata russa in Etiopia, l’ultima tappa di un piccolo tour africano che lo ha portato anche in Egitto, Congo-Brazzaville e Uganda.

Durante la sua permanenza di 20 ore ad Addis Abeba, sede dell’Unione Africana, il Sig. Lavrov ha incontrato in particolare il suo omologo etiope Demeke Mekonnen, anche Vice Primo Ministro. Ma non ha incontrato ufficialmente nessun funzionario dell’Unione Africana a causa di programmi contrastanti.

“L’Occidente ha stabilito un sistema basato su determinati principi: economia di mercato, concorrenza leale, inviolabilità della proprietà privata, presunzione di innocenza …: tutti questi principi sono stati scartati quando si è trattato di fare ciò che ritenevano necessario per punire la Russia ”, ha detto Sergey Lavrov.

“Et je n’ai pas le moindre doute que si besoin est, ils n’hésiteront pas à faire de même à tout autre pays qui (…) les énerverait d’une manière ou d’une autre”, a – aggiunge .

Secondo il capo della diplomazia russa, “Stiamo attraversando un periodo storico molto importante. È un periodo in cui decideremo tutti l’universo in cui vivremo, per i nostri figli e nipoti: un mondo basato sulla Carta delle Nazioni Unite (…) o un mondo governato dalla legge basata sulla forza, la legge del più forte.”

Ha negato che la Russia, attraverso il suo intervento in Ucraina, sia stata responsabile dell’attuale aumento dei prezzi di cibo ed energia, molto sentito in Africa, citando in particolare l’epidemia di Covid-19 e le politiche di transizione energetica negli Stati Uniti e in Europa.

“Sì, la situazione in Ucraina ha un ulteriore impatto negativo sui mercati alimentari. Ma non per l'”operazione speciale russa in Ucraina”, quanto piuttosto per la reazione assolutamente inadeguata da parte dell’Occidente che ha annunciato sanzioni e destabilizzato la disponibilità di cibo nei mercati”.