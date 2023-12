Il mio bambino di 10 anni può sedersi sul sedile del passeggero anteriore?

Di conseguenza, la posizione del morto è cambiata… posto. D’ora in poi, nella posizione posteriore il rischio di morte in un incidente è maggiore. Perché siamo meno propensi a indossare la cintura di sicurezza, perché viene utilizzata solo nelle auto vecchie e perché questo sedile non è protetto da alcun airbag.

Basta rassicurare i genitori i cui figli chiedono di venire a sedersi accanto all’autista. Soprattutto perché non esiste un’età per farlo.

Seggiolino per bambini, seggiolino auto e rialzo

“Un bambino, a qualsiasi età, può sedersi davanti a un’auto, purché sia ​​seduto correttamente in un posto adeguato”, afferma la portavoce dell’ASR Belinda DeMattia. Fare attenzione ai seggiolini auto posteriori, è obbligatorio disattivare l’airbag in quanto rappresenta un pericolo. Per i seggiolini auto installati fronte strada, spostare il sedile abbastanza indietro come se fosse un adulto. Se il tuo bambino viene bloccato troppo vicino, rischia di essere ferito dall’airbag.

Stiamo parlando dei bambini piccoli, quelli su un seggiolino Maxi-Cosi tra 0 e 13 kg (Gruppo 0), i bambini su un seggiolino auto di peso compreso tra 9 e 18 kg (Gruppo 1) e i bambini di altezza inferiore a 1,35 piedi. di altezza, siede su un rialzo e pesa da 15 a 36 kg (gruppo 2-3). Tieni presente che è sicuro che un bambino di peso inferiore a 36 kg continui a utilizzare un rialzo finché si sente a suo agio.

Al di sopra di 1,35 metri il bambino può stare seduto senza dispositivo, ma ovviamente sempre con la cintura di sicurezza.

