Lavoro. Rugby: Staff Sanitario ASV

Nella dura competizione per il corpo, l'ASV Lavaur offre un servizio sanitario particolarmente efficace.

Accanto allo staff sportivo senior, per ottenere le migliori prestazioni delle squadre senior dell'ASV collabora uno staff sanitario, coordinato da Luc Gourmanel. In un organico di elevata qualità ma non abbondante in quantità, l'importanza delle competenze di questo personale medico consente di ridurre al minimo i tempi di recupero e consente ai formatori di contare su una forza lavoro competitiva. Ecco la composizione di questa équipe sanitaria.

Cedric Shadown: Il medico del Castres Olympique e anche il medico del club consultano i giocatori che necessitano di consulenza ed esami medici e forniscono linee guida per le cure che verranno stabilite.

Maxim Wojciechowski e Alexander Martin: I fisioterapisti del club, collegati ad uno studio di Roviac-Tolosan, due volte a settimana forniscono al club le cure necessarie per rimettere in piedi i giocatori il più rapidamente possibile e controllano la ripresa dell'attività rugbistica per i giocatori infortunati in accordo con il medico. .

Luca Gormanell: Il preparatore atletico del Club cura il ritorno atletico in campo dei giocatori, secondo i protocolli di recupero stabiliti dal medico e dai fisioterapisti. Garantisce inoltre il coordinamento del monitoraggio medico dei giocatori tra tutte le parti sopra menzionate.

Gestione: Ogni domenica sera, dopo le partite, i fisioterapisti valutano gli infortunati della giornata ed elencano coloro che necessitano di una visita medica. Luke fornisce un'interfaccia tra i giocatori e il medico per le consultazioni. Una volta ricevuti i giocatori, il medico informa l'infortunio e la sua gravità e stabilisce le istruzioni di trattamento per il giocatore. Questo è il momento in cui i fisioterapisti intervengono e usano le loro capacità per recuperare i giocatori il più rapidamente possibile.

“Un centro sanitario particolarmente efficace, è contento l'allenatore Julien Le Vernet, perché oggi all'ASV il giocatore esce con una valutazione medica completa (consulto + esami) entro 72 ore dall'infortunio e con la possibilità di cure presso il club due volte a settimana , è meraviglioso.” “Una vera opportunità sia per il giocatore che per gli allenatori. In un organico qualitativamente elevato ma non gonfiato quantitativamente, l'importanza dell'efficienza di questo staff medico ci consente di ridurre i tempi di recupero e di poter contare il più possibile sulla nostra forza lavoro.”