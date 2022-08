Stefan van Bellingen (RTL-TVI) si è sposato sabato (foto)

Lo scorso ottobre, dopo quasi 10 anni di convivenza senza nuvole, Stefano van Bellingen Alla fine decise di affogare in matrimonio O’Reilly Willlock, che lavora come lui in RTL (e lì è responsabile dei programmi di produzione). A quanto pare O’Reilly, che è la madre del figlio James (5 anni) che ha anche un altro figlio, Maxime (11), da una precedente relazione, ha risposto con un grande “sì”. Sì, è risuonato sabato, ma in modo più formale.

Copyright Eric Charnow

I nostri piccioncini si uniscono per la vita sabato a Percel, dove vivono, alla presenza dei propri cari e della famiglia. Ma la festa proseguirà nel pomeriggio, con una seconda celebrazione, alla presenza di numerosi ospiti (in particolare di RTL), che si svolgerà al Bivouac, il temporary restaurant di Julie Taton e suo marito Harold a Wavary.

Auguriamo il meglio agli sposi novelli!