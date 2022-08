‘Non ne ho mai abbastanza di te’: Al suo matrimonio, Jennifer Lopez esegue una nuova canzone per Ben Affleck (VIDEO)

17 anni dopo la loro prima storia d’amore, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati quest’estate. Prima in un comitato ristretto a Las Vegas lo scorso luglio, poi si riuniscono con le loro famiglie e amici in Georgia per 3 giorni di festa, dal 19 al 21 agosto.

E poiché la coppia di stelle raramente fa le cose a metà, sono usciti tutti per il loro matrimonio. Jennifer Lopez ha cambiato il suo vestito 3 volte durante i 3 giorni del matrimonio. Come spiegato in “Marie-Claire”, la traduttrice di “On the Floor” inizialmente indossava un abito da sposa disegnato da Alexander McQueen, poi un modello da sposa di Zuhair Murad per la Primavera/Estate 2023.

per me seconda festaJennifer Lopez ha scelto 3 abiti Ralph Lauren bianchi (Vedi le immagini qui). E questa non è l’unica sorpresa presentata dalla sposa al marito… come rivelato TMZ Il 26 agosto tramite un videoclip, il cantante ha anche eseguito un nuovo brano che non è stato ancora rivelato al pubblico, solo per Ben Affleck. Nelle immagini, possiamo vedere l’attore seduto su una sedia mentre si esibisce nella sua bellezza, abito da sposa e microfono in mano, solo per il bene di suo marito.

I testi sono romantici ed emozionanti e sembrano essere stati scritti appositamente per l’occasione. Da vera showgirl, JLo, che ha ospitato il Superbowl con Shakira, canta la sua passione. Ha anche scritto un ritornello coinvolgente:Non ne ho mai abbastanza di tesia in franceseNon mi stanco mai di te.”

Bella prova d’amore!