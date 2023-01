YouTubeur Squeezie non ha ancora preso l’insulto e mette uno strato su Thierry Ardisson: “Mi fa impazzire”

5 anni. Ecco quanti anni sono passati da quando è entrato Lucas Hauchard, alias Squeezie Ciao terrestri. Gli anni che ovviamente non hanno guarito le ferite del più grande youtuber di Francia che ha avuto una pessima esperienza interagendo con Thierry Ardisson. essi? Percettibile disagio nella posizione in quanto il presentatore fatica a comprendere il mestiere del suo interlocutore e si concede alcuni commenti ritenuti arroganti. “Quindi ora mangiare la pizza è un business?Se lo spezzone del giovane videomaker abbattuto davanti a un regista televisivo è ormai un classico cult del web, raramente sfiorato dal regista in questione.

Ospite Lena Situation sul suo podcast Canapé 6 Places, l’uomo con 18 milioni di abbonati è stato piuttosto duro con il conduttore 74enne e la sua generazione: “Se fossi Thierry Ardisson, raggiungerei i giovani dicendo “Il mio spettacolo è un po’ polveroso, come posso rivederlo?”. E va molto oltre:Queste sono le persone che hanno i mezzi e le connessioni. Mi dà fastidio vedere ragazzi bloccati in posizioni decisionali che fanno schifo in quello che stanno facendo e sostituiscono un ragazzo della metà dei suoi anni che sarebbe più rilevante.. mi fa diventare padre! “

Thierry Ardisson ha commesso un errore qualche mese fa assicurandosi di non prendere in alcun modo in giro il creatore. Non sembra che il messaggio sia arrivato a Squeezie.