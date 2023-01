La squadra del “Daily” è stata colpita da una violenta esplosione in Ucraina (video)

Fortunatamente, la squadra “Daily” non è stata ferita, ma completamente scioccata. TMC

Di Saverio Verheyden

Questo lunedì 2 gennaio, TMC trasmette “giornalmente”, come tutti i giorni della settimana. Paul Gasnier, capo giornalista del programma Jan Partis, si trovava in Ucraina, più precisamente a Kramatorsk, con l’intenzione di scrivere un servizio sui soldati di Volodymyr Zelensky alla vigilia di Capodanno.











di video



Paul Gasnier è stato poi sorpreso da un bombardamento avvenuto proprio alle sue spalle: “Eravamo nel posto giusto per questo duplex. Abbiamo acceso la telecamera, eravamo pronti per iniziare lo spettacolo e dietro di noi c’è stata un’esplosione potentissima. Eravamo buttato a terra. Ho perso il microfono. Normalmente avrei dovuto avere il microfono rosso, ma l’ho perso nell’esplosione. Le finestre si sono rotte intorno a noi, e siamo stati scaraventati a terra, ma stiamo bene, e lì troviamo rifugiatevi in ​​una chiesa un po’ più in là in un altro quartiere. Siamo dentro, stiamo bene, questa è la cosa principale”.

Sullo schermo, Paul appare un po’ disorientato: “La qualità del duplex è scarsa per questi motivi. Ci sono state molte esplosioni accanto a te”, spiega Jan Barthes.

È stata la stretta di mano che il giornalista ha vissuto a questo evento: “Non sappiamo se ci sono state vittime, comunque eravamo gli unici fuori, eravamo nel parcheggio davanti al nostro hotel, era l’ora che eravamo lì, eravamo pronti per il duplex. Non lo sappiamo.” Anche dove è caduto esattamente, sappiamo solo che era molto rumoroso, avevamo la polvere negli occhi e nella bocca. Avevamo molta paura.”





