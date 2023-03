Novità nel caso Pierre Palmede: la Corte d’Appello ne ordina la scarcerazione

La Corte d’appello di Parigi ha ordinato martedì il rilascio, sotto controllo giudiziario, del comico Pierre Palmed, che è stato sospeso in attesa di processo il 27 febbraio dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale sotto l’influenza di cocaina, ha riferito una fonte giudiziaria all’AFP.

Il giudice istruttore di Melun (Seine-et-Marne) incaricato delle indagini sull’incidente stradale ne ha ordinato lunedì la scarcerazione ma l’accusa ha introdotto la detenzione sommaria, sospendendo tale decisione.

OCon decisione emessa oggi, il giudice nominato dal primo presidente della Corte d’appello di Parigi ha deciso di non prorogare tale sospensione e ha disposto la scarcerazione di Pierre Balmad.ha detto la fonte giudiziaria.

Questa fonte ha aggiunto che la camera investigativa della Corte d’appello di Parigi deciderà sull’appello dell’accusa venerdì alle 9:00.

Il 10 febbraio, su una strada dipartimentale a Seine-et-Marne, Pierre Palmede guidava un’auto che si è scontrata con un’auto in arrivo. Oltre all’attore, l’incidente ha lasciato tre feriti gravi: un uomo di 38 anni, il figlio di 6 anni e la cognata di 27 anni, che hanno perso il bambino che aspettava dopo uno scontro .

In custodia di polizia, il comico 54enne ha ammesso di aver assunto cocaina e droghe sintetiche prima di guidare, secondo l’ufficio del procuratore di Mellon.

È stato incriminato per omicidio e lesioni involontarie da parte di un autista che ha fatto uso di droghe in una battuta d’arresto legale. Le indagini proseguono sotto l’egida del gip.