L’Iran deve assumersi la responsabilità dei suoi “crimini orribili” commessi negli anni ’80

Nel suo rapporto del 17 luglio, Javed Rehman, relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nel paese, ha sottolineato le esecuzioni sommarie, arbitrarie ed extragiudiziali di migliaia di oppositori politici arbitrariamente imprigionati. Le esecuzioni costituiscono crimini contro l’umanità, compresi l’omicidio e lo sterminio, e vengono commesse anche contro donne e un gran numero di bambini.

Catalogo dei “Delitti atroci”

In questo vero e proprio catalogo di “crimini terribili”, come li chiamava lui Documento di 66 pagineIl signor Rahman spiega in dettaglio altri crimini contro l’umanità, come la tortura, la persecuzione, la sparizione forzata, i crimini sessuali e di genere contro donne e ragazze e altri atti disumani che causano sofferenza e gravi danni alla salute fisica, mentale e fisica. Tutti furono commessi durante il primo decennio della fondazione della Repubblica islamica, tra il 1981 e il 1982 e nel 1988.

Ma il rapporto non si ferma qui. Si avvale dei crimini del passato per evidenziare le “scandalose” violazioni dei diritti umani che continuano oggi in Iran. Il motivo del movimento di protesta le donne, la vita, la libertà, Lanciato nel settembre 2022, affonda le sue origini nella resistenza a indossare l’hijab, imposto alle donne dall’inizio degli anni ’80 in risposta alla repressione che hanno dovuto affrontare dopo la rivoluzione. Il documento indica la continua applicazione di varie disposizioni arbitrarie e discriminatorie della Costituzione e l’uso di vaghe accuse di reclusione o esecuzione durante la preparazione e la stesura del rapporto.

Il processo contro un iraniano è una delle pagine più buie della Repubblica islamica

Crimini negati

“Non dovrebbe esserci impunità per tali gravi violazioni dei diritti umani, indipendentemente da quando sono state commesse”.Ha detto il signor Rahman. “Il regime iraniano e i suoi leader non devono poter sfuggire alle conseguenze dei loro crimini contro l’umanità e del genocidio”.. L’esperto, che si rammarica del fatto che le autorità iraniane continuino a negare questi crimini, invita anche la comunità internazionale a chiedere che venga rivelata pienamente la verità su queste sparizioni forzate di massa o esecuzioni extragiudiziali.

Nel suo rapporto, Rahman fa riferimento anche alle esecuzioni extragiudiziali di migliaia di persone, per la maggior parte giovani uomini, organizzate durante l’estate del 1988 nelle carceri iraniane dai famosi “comitati della morte”. La maggior parte delle persone eliminate erano sostenitori dell’Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano, un gruppo che l’Iran considera un’organizzazione terroristica e che ha sostenuto l’Iraq durante la guerra (1980-1988).

Il rapporto parla anche di attacchi sistematici contro la minoranza baha’i (religione monoteista fondata nel XIX secolo in Persia), contro “Con intento genocida”. L’esperto ritiene che anche marxisti, atei e altri non credenti siano stati vittime del genocidio.

L’Iran si arrabbia con la Germania

Il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato mercoledì l’ambasciatore tedesco a Teheran, in seguito alla decisione della Repubblica Federale di vietare il Centro islamico di Amburgo (IZH), accusato di diffondere l’estremismo islamico.

Lo stesso giorno, la Germania ha condotto un’operazione di polizia su larga scala mirata alla chiusura delle proprietà del 50° Centro in tutto il paese, inclusa l’importante moschea sciita dell’Imam Ali ad Amburgo (conosciuta come la “Moschea Blu”), così come le sue strutture affiliate. organizzazioni. Dopo mesi di indagini che hanno dimostrato la leadership politica dell’Iran, in violazione della Costituzione tedesca, Berlino considera questa organizzazione come un’agenzia che rappresenta la guida suprema iraniana il cui obiettivo è organizzare una rivoluzione islamica in Germania e creare un futuro potere teocratico. Là.

Secondo il Consiglio nazionale della resistenza iraniana, il Centro islamico di Amburgo nascondeva le attività del diplomatico Asadollah Assadi, condannato nel 2021 in Belgio per aver organizzato un attentato (fallito) contro la marcia di questo gruppo di dissidenti iraniani in esilio in Iran. Germania. 2018 a Parigi, poi è stato ceduto l’anno scorso in cambio dell’umanitario belga Olivier Vandecastelle.

Teheran ha denunciato “l’azione ostile” di Berlino e “contraria ai principi fondamentali dei diritti umani”. Da parte sua, l’ambasciatore iraniano in Germania si è recato al Ministero degli Affari Esteri per condurre un “colloquio”, senza essere convocato.