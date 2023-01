Benefici per la salute inaspettati degli abbracci!

Che siano fraterni, amorevoli o amichevoli, gli abbracci hanno molti benefici scientificamente riconosciuti per la nostra salute fisica e mentale. Eccone alcuni.

Gli abbracci fanno bene al nostro metabolismo

Gli abbracci hanno effetti positivi sul nostro corpo: rafforzano il sistema immunitario e il metabolismo, abbassano la pressione sanguigna e sono anche essenziali per lo sviluppo cognitivo, soprattutto nei bambini piccoli.

Gli abbracci fanno bene al cuore

Due ricercatori americani hanno dimostrato che quando viviamo in una situazione stressante, il nostro battito cardiaco è limitato grazie agli abbracci. Infatti, mentre ci coccoliamo, la nostra frequenza cardiaca diminuisce.

Abbracciare come un efficace antidolorifico

Quando ci abbracciamo, il nostro cervello rilascia ossitocina, un ormone che, tra le altre cose, è coinvolto nella modulazione del dolore. Grazie a questo ormone, i nostri muscoli si rilassano, il che riduce il dolore, ma non lo elimina.

Abbracciare aiuta a combattere la depressione temporanea e lo stress

Quando ci abbracciamo, il nostro cervello rilascia una grande quantità di ormoni (serotonina, dopamina ed endorfine) che aumentano le sensazioni di appagamento, comfort e benessere. Abbassando i livelli di cortisolo, noto anche come ormone dello stress.

Abbracci come cura per la solitudine

Gli abbracci coinvolgono necessariamente due persone. In questo senso, riempiono un vuoto emotivo e contribuiscono a creare un senso di connessione e legame sociale.

Lo sai ? Per raccogliere questi benefici, un abbraccio dovrebbe durare tra i 5 e i 10 secondi (fonte: review Acta Psychologicalca)

Quindi, per tutti questi buoni motivi, coccolati in questa Giornata Internazionale!

L.R