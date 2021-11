L’astronauta Thomas Pesquet torna sulla Terra dopo sei mesi in orbita

L’astronauta Thomas Pesquet ha concluso con successo la sua seconda missione spaziale martedì, dopo un atterraggio di successo al largo della costa della Florida, e si dirige verso l’Europa mentre aspetta a lungo per riabilitare la gravità terrestre.

Otto ore dopo la sua uscita dalla Stazione Spaziale Internazionale a quota 400 km, la capsula SpaceX Dragon, che trasportava altri tre astronauti (due americani e un giapponese), è scesa verso la Terra, rallentata dall’atmosfera e poi con enormi paracadute. È atterrato dolcemente nel Golfo del Messico alle 03:33 GMT martedì mattina in Francia.

A causa delle temperature estreme sperimentate durante la sua caduta, è stato sollevato con l’aiuto di una gru su una nave di stanza nel vicino mare. Il portello del drago è stato aperto e le prime foto mostrano Thomas Pesquet, ancora seduto sull’aereo nella sua tuta spaziale, che agita il pollice in su.

Quindi gli astronauti furono espulsi uno per uno, infine Thomas Bisquet. Come gli altri, è stato prima messo su una barella per precauzione.

“Thomas stava bene”, ha detto Josef Schbacher, direttore dell’Agenzia spaziale europea (ESA), che ha reclutato il francese nel 2009. “Il nostro medico e gli assistenti che lo hanno accolto ci hanno detto che tutto sta andando bene”, ha aggiunto Philip Willikens, direttore delle comunicazioni dell’Agenzia spaziale europea.

– “scatola piena” –

È la prima volta che un astronauta europeo atterra sulla Terra. Di ritorno dalla sua prima missione nel 2017, Thomas Bisket è sbarcato nelle steppe del Kazakistan con la russa Soyuz.

In questa seconda missione, chiamata Alpha, ha trascorso 199 giorni a gravità zero, durante i quali ha condotto più di 200 esperimenti scientifici. Schachbacher ha affermato che all’età di 43 anni aveva “combinato ‘400 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale e 40 ore di passeggiate spaziali'”, lodando il ‘enorme successo’ di questa missione, sia scientificamente che in termini di comunicazione.

“Siamo in pensione completa! Non posso fare a meno di sottolineare l’impatto mediatico positivo della sua missione tra i giovani”, ha affermato Philip Wilkins dell’Agenzia spaziale europea. Secondo lui, l'”effetto Pesquet” ha giocato un ruolo chiaro nell’esplosione delle richieste francesi pervenute all’agenzia spaziale per la campagna 2021 per reclutare futuri astronauti.

Con le sue numerose foto della Terra scattate dalla cupola di osservazione della Stazione Spaziale Internazionale e ampiamente condivise sui social network, Philippe Baptiste ha affermato: “Risveglia in noi quella parte di sogni, poesia e ottimismo immutabile che fa parte dell”avventura spaziale’. “, presidente CNES (Agenzia spaziale francese), che ha seguito quasi la metà degli esperimenti condotti in orbita.