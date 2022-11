I tifosi che il Qatar ha ingaggiato per creare un’atmosfera (finta) attorno ai Mondiali? Immagini che sfidano | diavoli Rossi

L’atmosfera festosa inerente alla Coppa del Mondo è già in pieno svolgimento in Qatar. In ogni caso, questo è ciò che suggeriscono le foto condivise sui social. Migliaia di persone vagano per le strade, indossano le magliette delle loro nazioni preferite, cantano, ecc. Organizzato? È quanto affermano molti internauti, che mettono in dubbio la validità di questi raduni e sottolineano il ruolo svolto dagli organizzatori.