L'artista belga occupa il secondo posto nella classifica degli album più venduti in Francia nel 2023.

Lo ha rivelato lunedì 8 gennaio il Consorzio Nazionale per l'Editoria Fonografica (Snep). figlio classificazione annuale Uno degli album francofoni più acquistati, scaricati o ascoltati. Al secondo posto troviamo un album di un artista belga: “Cordiali saluti“, da un rapper di Bruxelles Hamza. Una produzione che ha suscitato grande scalpore fin dalla sua uscita, accumulando più di 7,3 milioni di stream su Spotify in sole 24 ore. Questo disco è stato pubblicato nel febbraio 2023 sotto l'etichetta francese Just Woke Up / Ada France, il che spiega perché Snip lo descrive come una “produzione francese”.

Hamza è al secondo posto, dietro l'album “Carré” di Le Vernoy e davanti all'album “Ni Lenho”. In totale sono occupati otto posti tra i primi dieci cantante rap. Troviamo infatti rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto gli artisti Tiakola (album “Mélo”), SDM (“Liens du 100”) e Juul (“C'est que il s'étint”), mentre Gadja e Dinaz (album “Alpha”)) e l'album “KMT” di Jazoo si sono classificati al nono e decimo posto. Cambio di stile dei posti 7 e 8, occupati rispettivamente da Les Enfoirés (album “Enfoirés un giorno, sempre”) e “2Bis” di Florent Bagny. Da segnalare anche la squadra belga al 35° posto di “Nonante-Cinq”, il secondo album in studio diAngelapubblicato nel 2021. “QALF” di Damso Quest'anno si piazza al 54° posto, una decina di posti davanti a “Regarde-moi”, da Pierre de Mer. con “pluralismo” Stroma Si classifica al 79° posto nella classifica 2023. Troviamo infine un ultimo belga al 113° posto: il rapper Verde MontanaCon il suo album “Nostalgia+”.