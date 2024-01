Il cantante James Morrison è in lutto: la sua compagna è stata trovata morta nella loro casa

Jill Catchpole è stata trovata morta venerdì scorso nella casa della sua famiglia nel Gloucestershire in Inghilterra. James Morrison, 39 anni, e Jill hanno due figlie: Elsie, 15, e Ada, cinque.

Una fonte vicina alla famiglia ha confermato che non vi erano circostanze sospette. “Jill è stata trovata morta venerdì nella casa della famiglia Whitminster. James è devastato e la sua famiglia lo sostiene“.

Pochi giorni prima della sua morte, Jill stava cercando una nuova casa secondo diversi media britannici che hanno citato un post che la 45enne ha scritto su Facebook in cui scriveva: “Alla ricerca di una casa in affitto a Whitminster al più presto. Vi prego di contattarmi se qualcuno sa o ha sentito qualcosa. Tia.“

Jill Catchpole aveva sofferto di numerosi problemi di salute negli ultimi mesi e in particolare aveva dovuto sottoporsi a un trapianto di rene. “L'anno scorso in questo periodo ho subito un trapianto di rene e un anno dopo, dopo molti alti e bassi, ora sono proprietario della mia attività. All’inizio dell’anno non mi sarei mai aspettato che ciò accadesse. A tutti coloro che soffrono posso dire, per esperienza, che abbiamo superato questa prova. “Dammi qualcosa”, ha detto la moglie del cantante su Facebook lo scorso novembre.