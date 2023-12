L’Arsenal salta il Luton Town sulla linea – Premier League – J15 – Luton Town-Arsenal (3-4)

Luton Town-Arsenal 3-4

Prenotazioni: Osho (25H), Adebayo (49H) e Barkley (57H) per cappelli // Martinelli (20H), Gesù (45H) Havertz (60H) e riso (90H+7) Per i Gunners

La fortuna dell’eroe?

Dopo essere stato sotto pressione a lungo, l’Arsenal ha conquistato tre punti preziosi nei minuti di recupero al Luton Town Stadium martedì sera (3-4). In questo breve viaggio a Kenilworth Road, Mikel Arteta ha deciso di sfoggiare i pezzi grossi. È stato necessario. Di fronte al 17° posto in campionato, i londinesi, sotto la pressione di David Raya, avevano bisogno di una pedina di Declan Rice negli ultimi secondi per consolidare la loro posizione di leader e portare temporaneamente il Liverpool a cinque lunghezze.

Dopo aver avuto il possesso palla per un quarto d’ora, Gabriel Martinelli, inserito da Bukayo Saka, premia il suo dominio. artiglieria (0-1, 20H). Nel frattempo, Gabriel Ocho, su calcio d’angolo, ha domato la difesa londinese e ha pareggiato i punteggi (1-1, 25H). Rivitalizzato da quella pedina, Luton ha subito un secondo gol, poco prima dell’intervallo, quando Gabriel Jesus a sua volta ha sferrato un calcio di casco riportando l’Arsenal in vantaggio. (1-2, 45H). All’inizio del secondo tempo, Elisha Adebayo ha approfittato di un’uscita rischiosa di David Raya per portare Luton ancora una volta alla pari con i londinesi. (2-2, 49H). Senza ispirazione, il portiere spagnolo si ritrova, ancora una volta, su un pezzo di torta concesso a Ross Barkley Cappelli Guidare per la prima volta (3-2, 57H). Fortunatamente, il custode può contare sui suoi amici per fargli sorridere. Kai Havertz riporta in forma la sua squadra dopo pochi secondi (3-3, 60H) Prima che Declan Rice apparisse negli ultimi istanti per permettere… artiglieria Per ottenere i tre punti (3-4, 90H+7). Lasciamoli riposare in testa alla classifica della Premier League.

Questa è chiamata la mossa Declan.

Luton Town (3-4-2-1): Kaminsky – Molti, Osho, Bill – Kabore, Saif (Clark, 88).H), Barclay, Dottie (Giles, 88H) – Marrone (Chung, 61H), Townsend (Ogbeni, 61H) – Adebayo (Morris, 61H). allenatore: Rob Edwards.

Arsenale (4-3-3): Raya-Kiyur (Zinchenko, 64H), Gabriele, Saliba, Bianco – Odegaard, Riso, Havertz – Piede, Gesù, Martinelli (Trossard, 64).H). allenatore: Mikel Arteta

