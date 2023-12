La Spagna è ossessionata dal giovane Diavolo Rosso, da tutto il calcio

Le sue prestazioni, sia in rossonero che con i Red Devils, potrebbero aprire le porte a un torneo importante.

Le prestazioni del PSV Eindhoven, soprattutto quelle di Johan Bakayoko, stanno suscitando interesse anche all’estero. Diario AS ha descritto il ventenne belga come “un giocatore entusiasmante, divertente da guardare come pochi in Europa”.

“Il nuovo Doku è arrivato”, titola l’articolo. Il quotidiano sportivo spagnolo ha sottolineato il continuo dominio del PSV Eindhoven in Eredivisie. “Nemmeno gli attuali campioni sono riusciti a fermare i giocatori del PSV Eindhoven. In questa grande squadra spiccano i nomi di Noah Lange, Ismael Saibari e Joey Firman, ma c’è un fattore che risalta, ed è diverso. È uno dei i tasti.” “Per il successo della squadra di Peter Bosz”, ha sottolineato parlando di Bakayoko.

“Il 20enne giovane ala sinistra impressiona con i suoi passi lunghi e una fiducia in se stesso come in pochi. Crea costantemente occasioni pericolose”, ha detto con entusiasmo l’attaccante del PSV Eindhoven, descritto come un ‘doppietto’ dal suo connazionale Jeremy Doku. “L’altro belga è una rivelazione di questa stagione al Manchester City. Le somiglianze sono innegabili. Entrambi creano occasioni per la loro squadra come nessun altro. Il loro modo di correre e il loro stile esilarante di dribbling creano l’illusione, anche se uno di loro ha sei anni centimetri più alto.”