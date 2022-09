Il pessimismo dei ricercatori in intelligenza artificiale

Più di un terzo dei ricercatori di intelligenza artificiale non è ottimista: affermano di ritenere che l’IA potrebbe causare una catastrofe globale delle dimensioni di una guerra nucleare.

Questa risposta viene da A Sondaggio di opinione pubblica (Il suono può identificare una tecnica di esplorazione locale per un dato ambiente. A…) Condotto a maggio e giugno di questo generale (L’anno è un’unità di tempo che esprime la durata tra due occorrenze di un evento correlato…) Dei 327 di questi ricercatori, sono stati selezionati tra coloro che sono stati co-autori di uno o più studi sul trattamento negli ultimi anni. per me (L’automazione fa parte delle scienze ingegneristiche. Questa specializzazione si occupa di …) linguaggio (elaborazione del linguaggio naturale), un’area dove si trovava il teatro Progressi notevoli.

La frase “le stesse dimensioni della guerra nucleare (Il termine energia nucleare ha due significati a seconda del contesto 🙂” Può vuo (La vista è il significato che permette l’osservazione e l’analisi dell’ambiente attraverso la ricezione e…) Come metafora, ma può essere presa anche all’inizio Livello (La parola laurea ha molti significati, è usata soprattutto nei campi…): Questi ricercatori anticipano le applicazioni militari dell’IA e, improvvisamente, la probabilità che ciò accada con questo recente sviluppo, l’IA gioco (La guancia è la parte che copre la cavità orale del viso, e la chiude…) maggior ruolo nel processo decisionale. “Ci sono scenari plausibili che potrebbero portarci lì”, Commenta nuovo mondo Il Ricercatore (Ricercatore (ricercatore) si riferisce a una persona il cui compito è condurre una ricerca…) Sicuro Paul Shar. “Ma ciò richiederà alle persone di fare cose davvero pericolose con gli usi militari dell’IA”.

Nel sondaggio condotto da un team del Center forUniversità di New York (Università di New York: New York University, …) a dati (Nella tecnologia dell’informazione (IT), i dati sono una descrizione iniziale, spesso…) Scienziati e loro risultati Inserito in precedenza 26 agosto Sostantivo (La nozione di numero in linguistica è trattata nell’articolo “Numero …) Tra i ricercatori interessati, era più alto tra le donne (46%) e i membri delle minoranze visibili (53%).

Senza arrivare alla guerra nucleare, alcuni intervistati hanno affermato che sarebbero stati d’accordo con l’ipotesi che l’IA ponga seri rischi, se lo scenario discusso fosse stato meno estremo. Ad esempio, l’indagine discute i rischi posti dalle armi guidateintelligenza artificiale (Intelligenza artificiale o calcolo cognitivo è “trovare i mezzi…) O quelli offerti dal monitoraggio collettivo (Il termine massa è usato per designare due quantità collegate in una…).

È chiaro che questi ricercatori non hanno estratto queste preoccupazioni solo dalla loro ricerca. I rischi degli abusi dell’IA sono stati menzionati per diversi anni, ad esempio in problema (La materia è la sostanza che rende ogni oggetto una realtà tangibile. …) di discriminazione. Ma i pericoli che mettono in pericolo il futuro dell’umanità sono costituitiObbiettivo (In generale, la parola oggetto (dal latino objectum, 1361) designa un’entità definita in…) Ulteriori riflessioni, ad esempio in un report per il 2018 da un gruppo di pensatori negli Stati Uniti, o in il libro cercando daUniversità (L’università è un istituto di istruzione superiore il cui obiettivo è…) Oxford e 2014. Migliaia di persone hanno firmato lettera aperta damondo informatico (Negli anni ’60 e ’80, una persona era chiamata informatico …) Stuart Russell, nel 2015, che ha chiesto “l’espansione della ricerca volta a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale sempre più avanzati siano potenti e utili”.

Nelinverso (In matematica, l’inverso dell’elemento x di un gruppo dotato di una legge…)E chi non cede al pessimismo evoca l’esempio di un’auto a guida autonoma che è ancora lontana dal poter prendere decisioni consapevoli in ogni circostanza, nonostante le ingenti somme che vi sono state investite.

Se nel primo decennio del XXI secolo queste riflessioni si sono concentrate sulle capacità teoriche della “super-intelligenza”, si sono radicate nella realtà con le moderne nozioni diapprendimento automatico (L’apprendimento automatico è una disciplina scientifica, che è…) (apprendimento automatico) e l’elaborazione automatica del linguaggio, che ha aperto nuovi orizzonti su ciò che possiamo fare con l’IA e ancora non ne conosciamo il potenziale. Gli avvocati chiedono anche: Comitato Intelligenza Artificiale asseEuropa (L’Europa è una regione selvaggia che può essere considerata…) Ha specificamente giudicato l’importanza delle normative che lasciano il processo decisionale agli esseri umani “e non ai modelli”. Matematica (La matematica è il campo della conoscenza astratta creata con…)Ma resta da scrivere tali leggi …