L'apparizione della figlia di Michael Jackson confonde gli utenti di Internet

Costume da spilla da balia di Miley Cyrus, incoronazione Taylor SwiftL'apparizione inaspettata e celebrata di Celine Dion…il 66esimo concerto Premio GrammyQuesta domenica 4 febbraio non ha deluso. arrivo di Parigi, La figlia di Michael JacksonHa provocato una reazione anche durante la serata.

Una sorpresa totale ai Grammy Awards: appare Celine Dion tra applausi scroscianti

80. Questo è un numero Tatuaggio Che di solito adorna la pelle di Paris Jackson. Ma con la pelle vergine completamente priva di inchiostro, la cantante è apparsa sul tappeto rosso. La figlia del Re del Pop ha sorpreso tutti con la sua decisione Coprilo completamente Per evidenziare meglio il suo abito da sera. “Paris ha scelto un abito Celine della collezione 2024, elegante ed elegante. Abbiamo pensato che sarebbe stato più appropriato coprire i suoi tatuaggi in modo che l'abito fosse al centro dell'attenzione. Ha ottenuto la sua squadra Paris Jackson ha fornito alcune informazioni al riguardo Un processo che richiede molto tempo Sui social network. Questa scelta è stata sconcertante Più di un utente Internet durante la serata. ““Mi chiedevo cosa c'era che non andava”ha scritto un utente in particolare dopo aver appreso del turno.

