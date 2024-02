Gwendolyn acquista “biglietti per il concerto” per un principe a Mons e assiste a uno spettacolo teatrale: “È uno scandalo”.

In decine pensavano di vedere Amir in concerto due giorni fa al Teatro Reale di Mons. Hanno potuto vedere Amir, ma in una prova completamente diversa perché era una commedia. Gli spettatori delusi hanno lasciato la sala durante lo spettacolo. Hanno diritto ad un rimborso?

Con una forte dose di disappunto, Gwendolyn ha deciso di lasciarci un messaggio tramite il pulsante arancione per avvisarci. Domenica 4 febbraio sono andato al Teatro Reale di Mons per assistere a quello che pensavo fosse un concerto del cantante Amir. Lei descrive la scena: “Ci siamo sistemati, come le mille persone attese per l'evento, e poi si è aperto il sipario. C'era un principe, sì, ma non a un concerto. Era lì… per uno spettacolo. All'inizio tutti pensavano fosse una presentazione ma in realtà non c'era.” concerto”lei spiegò.

Una delusione enorme per Gwendolyn che ha finito per lasciare l'edificio con tutta la sua esibizione: “Dopo qualche minuto abbiamo deciso di alzarci pensando che fossimo gli unici a fraintendere ma anche decine di persone hanno iniziato ad abbandonare la stanza per gli stessi motivi. “È chiaro che quello che ci è stato venduto come concerto era in realtà uno spettacolo teatrale.”.